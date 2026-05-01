logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/05/2026 17:45

Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою

Автор новин

Кун Чен — колишній розробник Microsoft та Atlassian, а також інженерний менеджер Meta — впевнений: більшість розробників суттєво недооцінюють масштаб змін, що відбуваються прямо зараз.

За його спостереженнями, заснованими на розмовах з технічними директорами великих компаній, лише близько 2% розробників по-справжньому інтегрували штучний інтелект у свою роботу. Решта використовують його поверхнево — звідси і скромний результат: більшість компаній отримують від ШІ лише 10–15% зростання продуктивності, хоча технологія здатна на незрівнянно більше. Про це пише Business Insider.

Що відбувається з тими самими 2%

У цієї невеликої групи, за словами Чена, відбувається «колосальний зсув» у підході до роботи. CTO це помічають і реагують відповідно: найважливіші та найшвидші проєкти дедалі частіше передаються саме їм.

На цьому фоні питання до великих повільних команд, які витрачають місяці на перейменування кнопки чи правку рядка тексту, стають дедалі гострішими.

«У якийсь момент CTO скаже: навіщо нам взагалі ці команди? І зробить ставку на ті самі 2%», — заявив Чен у подкасті A Life Engineered.

Паралель з минулими революціями

Чен проводить пряму паралель з промисловою та інтернет-революціями: обидві починалися з невеликої групи людей, які першими зрозуміли, як витягти максимум з нової технології, — а потім це «захоплювало весь світ». Зі штучним інтелектом буде так само.

Особливо актуально це звучить, спостерігаючи на хвилі скорочень у Meta, Amazon та інших великих технологічних компаніях — цей тренд навряд чи зупиниться найближчим часом.

Порада: не інструменти, а мислення

Головна рекомендація Чена розробникам — не гнатися за конкретними інструментами, які швидко застарівають, а виробити установку на безперервне навчання.

«Ми повинні вкладатися в інший образ мислення — у постійний розвиток», — каже він. А тим, хто ще не навчився витягувати реальну цінність зі ШІ, радить не відкладати: «Інакше справді ризикуєте відстати».

Нагадаємо, за останніми даними штучний інтелект вже «поглинув» 500 000 вакансій програмістів по всьому світу.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Топ текстів
Новини

Топ текстів тижня
Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: