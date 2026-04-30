/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/04/2026 17:34

Підтримує українську та працює офлайн на смартфоні: Tencent представила аналог Google Translate

Олександр Остапенко

Автор новин

Китайська компанія Tencent виклала у відкритий доступ компактну модель перекладу Hy-MT, яка, за її твердженням, перевершує Google Translate та працює повністю офлайн на смартфонах. Про це пише The Decoder.

Програма здатна перекладати слова з будь-якого іншого мобільного застосунку, навіть не маючи доступу до інтернету. Модель має дві версії:

  • Hy-MT1.5-1.8B-2bit (2 мільярди параметрів, 574MB)
  • Hy-MT1.5-1.8B-1.25bit (1,25 мільярди параметрів, 440MB)

Новинка підтримує переклад на 33 мовах, включаючи українську, а також п’ять діалектів та 1056 напрямків перекладу.

У стандартних тестах перекладач Hy-MT1.5-1.8B-1.25bit працює на рівні комерційних сервісів та набагато більш потужних LLM, таких як Qwen3-32B від Alibaba. Хитрість розробника полягає в агресивному стисненні: модель стискається з 3,3 ГБ до 440 МБ — тому її розмір приблизно на 25% менше, а працює вона на 10% швидше, ніж попередні версії, без втрати якості.

Tencent вже виклала демонстраційний додаток для Android, доступний для завантаження у вигляді APK. Компанія стверджує, що модель посіла 30 перших місць на міжнародних змаганнях з машинного перекладу. 

Нагадаємо: в Google Translate нещодавно додали функцію вивчення іноземних мов.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Підтримує українську та працює офлайн на смартфоні: Tencent представила аналог Google Translate

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: