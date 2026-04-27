Нападник на Трампа виявився IT-фахівцем і розробником відеоігор

Стрілянина на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка відбулася 25 квітня 2026 року в готелі Washington Hilton, привернула увагу до особи підозрюваного — 31-річного Коула Томаса Аллена. Його біографія суттєво відрізняється від типових профілів подібних правопорушників, пише Reuters.

Соціальний та професійний портрет

Згідно з даними розслідування та інформацією з відкритих джерел, Аллен мав високий рівень інтелектуальної підготовки:

Освіта: Випускник Каліфорнійського технологічного інституту ( Caltech ). Минулого року отримав звання магістра з комп’ютерних наук в Каліфорнійському університеті в Домінгес-Гіллз.

Професійна діяльність: Поєднував роботу вчителя на неповну ставку із програмуванням. Зокрема, він займався розробкою відеоігор та був активним учасником IT-спільноти. У грудні 2024 року його було названо місцевим «Вчителем місяця» C2 Education, загальнонаціональному освітньому центрі підготовки до тестів та репетиторства для учнів, які збираються вступати до коледжу.

Особисті характеристики: Знайомі описують його як «тихого інтелектуала». Є відомості про те, що він міг мати розлади аутистичного спектра, які впливали на його соціальну взаємодію.

Обставини нападу та затримання

Інцидент стався безпосередньо перед початком урочистого заходу, на якому були присутні президент США Дональд Трамп, перша леді та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Аллен, який мешкає в Торранс, округ Лос-Анджелес, доїхав через всю країну зі зброєю на потязі через Чикаго. Нападник потрапив до готелю у Вашингтоні через зону біля тераси, де не проводилась ретельна перевірка. Він проніс у сумці розібрану «довгу» зброю та зібрав її вже всередині приміщення.

Окрім дробовика, у підозрюваного вилучили пістолет і кілька ножів. Нападник відкрив вогонь біля головного периметра безпеки. Один співробітник Секретної служби отримав поранення, але вижив завдяки бронежилету. Спецслужби оперативно нейтралізували та затримали стрільця.

Мотиви та ідеологічне підґрунтя

У готельному номері Аллена слідчі виявили маніфест під заголовком «Дружній федеральний убивця» (Friendly Federal Assassin). Документ містив різку критику чинної адміністрації Білого дому.

Відомо, що родина Аллена раніше повідомляла поліцію про його дедалі агресивнішу риторику, проте жодних превентивних заходів вжито не було.

Поточний статус справи

Станом на 27 квітня 2026 року Коулу Аллену висунуто офіційні звинувачення за кількома статтями, включаючи замах на вбивство федерального офіцера та незаконне володіння зброєю. Суд призначив тримання під вартою без права на заставу.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn