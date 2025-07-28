Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

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Українська продуктова компанія Ajax Systems запускає освітню ініціативу для студентів технічних спеціальностей. Три десятки українських студентів технічних спеціальностей отримають можливість відвідати міжнародну технологічну виставку Consumer Electronics Show 2026, повідомили в DOU.

Подія відбудеться 6–9 січня у Лас-Вегасі, США.

До участі запрошують студентів бакалаврату або магістратури українських ЗВО, які навчаються на денній формі та мають технічну спеціальність із галузей знань E (природничі науки, математика та статистика), F (Інформаційні технології), G (Інженерія, виробництво та будівництво).

Серед обов’язкових вимог — вік від 18 років і знання англійської мови не нижче рівня B1 (Intermediate).

За словами компанії, відібрані учасники зможуть побачити найсучасніші технології, представлення стартапів і глобальних компаній наживо, а також познайомитися з інженерами, розробниками та експертами з усього світу.

Компанія повністю покриває витрати учасників — переліт, проживання, харчування, участь у виставці та візову підтримку.

Конкурс складається з кількох етапів. Спершу перевіряється відповідність базовим вимогам. Далі всі анкети анонімізуються — залишаються лише відповіді й мотиваційні листи. Журі оцінює кожну заявку за трьома напрямами: академічна успішність, участь у позанавчальних технічних проєктах та мотивація (мотиваційний лист). За підсумками формується рейтинг кандидатів, найкращі з яких пройдуть фінальну співбесіду. У результаті буде відібрано 30 студентів, які поїдуть на виставку.

Прийом заявок триватиме з 28 липня до 31 серпня 2025 року. Подати анкету й ознайомитися з деталями можна на сайті Ajax Systems або за посиланням.

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