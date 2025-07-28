logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/07/2025

Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська продуктова компанія Ajax Systems запускає освітню ініціативу для студентів технічних спеціальностей. Три десятки українських студентів технічних спеціальностей отримають можливість відвідати міжнародну технологічну виставку Consumer Electronics Show  2026, повідомили в DOU.

Подія відбудеться 6–9 січня у Лас-Вегасі, США.

До участі запрошують студентів бакалаврату або магістратури українських ЗВО, які навчаються на денній формі та мають технічну спеціальність із галузей знань E (природничі науки, математика та статистика), F (Інформаційні технології), G (Інженерія, виробництво та будівництво).

Серед обов’язкових вимог — вік від 18 років і знання англійської мови не нижче рівня B1 (Intermediate).

За словами компанії, відібрані учасники зможуть побачити найсучасніші технології, представлення стартапів і глобальних компаній наживо, а також познайомитися з інженерами, розробниками та експертами з усього світу.

Компанія повністю покриває витрати учасників — переліт, проживання, харчування, участь у виставці та візову підтримку.

Конкурс складається з кількох етапів. Спершу перевіряється відповідність базовим вимогам. Далі всі анкети анонімізуються — залишаються лише відповіді й мотиваційні листи. Журі оцінює кожну заявку за трьома напрямами: академічна успішність, участь у позанавчальних технічних проєктах та мотивація (мотиваційний лист). За підсумками формується рейтинг кандидатів, найкращі з яких пройдуть фінальну співбесіду. У результаті буде відібрано 30 студентів, які поїдуть на виставку.

Прийом заявок триватиме з 28 липня до 31 серпня 2025 року. Подати анкету й ознайомитися з деталями можна на сайті Ajax Systems або за посиланням.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

Найбільш обговорювані статті

Oracle та OpenAI планують створити дата-центру Stargate на 4,5 ГВт
Користувачі ChatGPT тепер можуть персоналізувати діалог з чат-ботомКористувачі ChatGPT тепер можуть персоналізувати діалог з чат-ботом
У Києві заарештували адміна хакерського форуму XSS.isУ Києві заарештували адміна хакерського форуму XSS.is
Слабкий пароль зруйнував 158‑річну британську компанію
Відповідала за Резерв+ та Армія+. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко подала у відставку
Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп'ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижніІлон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні
Alibaba випустила «найпотужнішу» LLM-модель для програмування — Qwen3-CoderAlibaba випустила «найпотужнішу» LLM-модель для програмування — Qwen3-Coder
Amazon вводить обмеження на безкоштовне використання KiroAmazon вводить обмеження на безкоштовне використання Kiro
Вийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретаторомВийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретатором
В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Ajax Systems відмовилась від ФОП і працюватиме за трудовим законодавством

Які зарплати у розробників? У США створили онлайн-мапу розміру доходів в IT

Українські ІТ-компанії вбачають можливості в митній політиці Трампа

Застосунок «Повітряна тривога» для Windows: NIX розповіли про нову розробку

Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Ajax Systems завдяки ChatGPT та DeepL скоротив витрати на перекладачів утричі

Американські IT-компанії просять іноземних співробітників не виїжджати за межі США

«Наш викладач-британець захищає Україну». Що робить під час війни школа англійської для IT-компаній

Українська Ajax System відкриває перший завод за кордоном — у Туреччині

«Найбільший факап в історії»: CEO Ajax розповів про збої у роботі

До «Дiя City» увійшли ще 100 IT-компаній — серед них один з найпопулярніших агрегаторів таксі у світі

Netpeak Group, Genesis та Ajax Systems — лідери по найму у першому півріччі 2023 року

У 2023 році в IT увійшли 3 тис. джунів. В лідерах — Genesis, ZONE3000, Netpeak Group

«Не був на жодній співбесіді»: американці не можуть знайти роботу після курсів програмування

Softserve, Ajax Systems, Macpaw і Genesis виступили проти декларування і податків на іноземний бізнес

Хто став переможцем TechComms Award – Премії за найгучніший PR-проєкт у сфері IT? Підбили підсумки

Студент, якого вигнали за розробку бота для обману на співбесідах, отримав $5,3 млн інвестицій

У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год

IBM скорочує персонал у США, збільшуючи найм малодосвідчених співробітників в Індії

США: робочі місця в ІТ скорочуються, але зростає попит на фахівців зі штучного інтелекту

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 3 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 3 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 1 місяць назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 3 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 місяць назад
Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
Новини - 3 дні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 4 дні назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Новини

Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс

 4 хвилини назад

Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку

 23 хвилини назад

Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами

 6 години назад

Інсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванні

 8 години назад

Інструмент для перевірки коду Cursor Bugbot вийшов з бета-версії

 12 години назад

JetBrains розробляє нову мову програмування

 13 години назад

Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer

 14 години назад

В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані

 3 дні назад

OpenAI запустить GPT-5 вже у серпні

 3 дні назад

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

 3 дні назад

Спецпроєкти

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Топ текстів тижня
1.
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
2.
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу
3.
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
4.
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
5.
JetBrains розробляє нову мову програмування
6.
Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio
7.
Інструмент кодування Figma Make став загальнодоступним
8.
Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код
9.
Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні
10.
Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: