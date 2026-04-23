Новини 23/04/2026 16:01

Кінець «безліміту»: GitHub Copilot переходить на оплату за використані токени

Андрій Савчук

Автор новин

Модель підписки для програмування за допомогою штучного інтелекту, схоже, добігає кінця. Ціноутворення в розмірі $20-30 на місяць стає невигідним навіть для таких великих компаній, як Microsoft.

З червня 2026 року сервіс GitHub Copilot переходить з моделі фіксованої кількості запитів на систему оплати за фактично використані токени. Про це пише Neowin.

Microsoft більше не збирається субсидувати величезні витрати на обчислювальні потужності. Витрати на підтримку інфраструктури Copilot подвоїлися з початку року, що змусило компанію змінити стратегію:

  • Перехід на токени: Замість фіксованої кількості запитів (наприклад, 300 на місяць), користувачі GitHub Copilot платитимуть за обсяг вхідних та вихідних даних.
  • Призупинення реєстрацій: Як раніше писав Highload, нові підписки на плани Pro, Pro+ та Student тимчасово недоступні.
  • Жорсткі ліміти: Для чинних користувачів вводяться суворіші обмеження на частоту запитів (rate limits) та тижневі ліміти токенів.

Очікувані тарифи та ліміти

Хоча користувачі продовжать сплачувати базову абонентську плату, вона тепер включатиме певну кількість «кредитів» на токени:

  1. Copilot Pro ($10/міс): Отримає значно менший обсяг токенів. Моделі серії Claude Opus більше не будуть доступні в цьому тарифі.
  2. Copilot Pro+ ($39/міс): Залишає доступ до потужних моделей (включно з Claude Opus 4.7), але використання буде обмежене кредитами. Очікується ліміт у 5 разів більший, ніж у базовому Pro.
  3. Корпоративні плани (Business/Enterprise): Отримають обмежене число кредитів на організацію. Наприклад, $19 за користувача з загальним бюджетом у $30 на токени.

Орієнтовна вартість токенів (для GPT-5.4):

  • $2.50 за 1 мільйон вхідних токенів.
  • $15.00 за 1 мільйон вихідних токенів.

Важливі дати та дії

  • 20 травня 2026: Останній термін, коли можна подати запит на повернення коштів, якщо нові умови вас не влаштовують.
  • Червень 2026: Повноцінний запуск нової системи білінгу.

Нагадаємо, не так давно вразливість GitHub Copilot Chat дозволяла викрадати чужі ключі та інші конфіденційні дані.

