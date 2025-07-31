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Новини 31/07/2025

Microsoft: інструментом GitHub Copilot користуються 20 мільйонів розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Інструментом для кодування GitHub Copilot користується понад 20 мільйонів розробників з усього світу. Про це на конференції з питань прибутків компанії повідомив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. Речник GitHub підтвердив, що це число відображає «кількість користувачів за весь час», пише TechCrunch.

Наведені дані свідчать, що за останні три місяці, як мінімум, п’ять мільйонів людей вперше спробували працювати з GitHub Copilot, оскільки у квітні компанія Microsoft, якій належить GitHub, повідомила, що інструментом користувалося 15 мільйонів людей.

Microsoft та GitHub не повідомляють, скільки з цих 20 мільйонів програмістів і дослідників продовжують використовувати інструмент щомісяця чи щодня, хоча ці показники, ймовірно, значно нижчі.

Сатья Наделла також повідомив, що GitHub Copilot, який сьогодні є одним із найпопулярніших інструментів для кодування на основі штучного інтелекту, використовується у 90% компаніях зі списку Fortune 100. Популярність Copilot серед корпоративних клієнтів зросло приблизно на 75% порівняно з минулим кварталом.

Партнер видання

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