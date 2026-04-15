Google Chrome запускає Skills: зберігайте промпти та додавайте їх одним кліком

Google запускає Skills — нову функцію в браузері Chrome, яка дозволяє зберігати промпти та додавати їх одним кліком у чат-боті Gemini. Тепер браузер не просто пам’ятає вашу історію пошуку, а й перетворюється на персонального асистента, який автоматизує та прискорює рутинну роботу з контентом.

Що таке Skills і як вони працюють?

Skills (Навички) — це фактично макроси для штучного інтелекту всередині браузера. Замість того, щоб щоразу копіювати та вставляти довгі промпти в Gemini, користувач може створити готовий шаблон для конкретної дії.

Як це працює технічно:

Ви створюєте промпт (наприклад: «Зроби короткий переказ цієї сторінки у 5 тезах» або «Знайди всі ціни в тексті та конвертуй у гривню»).

Зберігаєте його як «Навичку».

Наступного разу, коли вам знадобиться цей промпт, виберіть збережену навичку в Gemini командою (/) або натиснувши кнопку зі знаком плюс (+), і промпт буде автоматично додано на сторінку.

Головною перевагою Skills є запуск в один клік: більше не потрібно кожен раз заново пояснювати чат-боту контекст завдання.

Користувачі можуть створювати власну бібліотеку навичок для різних завдань: від аналізу юридичних документів до написання коду на основі технічної документації, відкритої в сусідній вкладці.

Ваші навички в Chrome прив’язані до Google-акаунту, тому вони будуть доступні як у веб-, так і на мобільному браузері Chrome, який ви користуєтесь.

Нова функція вже починає з’являтися у користувачів Chrome (версії 140+ та вище) в межах поступового розгортання оновлень. Поки що Skills працюють лише в тих браузерах, де основна мова визначена як англійська.

