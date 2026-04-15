У Росії готуються запровадити цензуру в чат-ботах, «як для запитів, так і для відповідей»

Російська влада розглядає можливість впровадження жорсткого контролю над тим, як громадяни спілкуються зі штучним інтелектом. Заступник голови місцевої Мінцифри Олександр Шойтов заявив, що ШІ-системи мають підлягати цензурі, яка обмежуватиме як запити користувачів, так і відповіді нейромереж.

Мінцифри РФ вже підготувало законопроєкт, який вводить офіційне поняття штучного інтелекту, визначає обов’язки розробників та зобов’язує маркувати будь-який цифровий контент (аудіо, відео, фото).

Запропоновані норми покладають додатковий тягар на власників сервісів. Вони будуть зобов’язані не лише маркувати результати роботи нейромереж, а й технічно запобігати генерації контенту, що суперечить законодавству. Якщо OpenAI чи Google відмовляться це робити, їхні сервіси теоретично можуть заблокувати на території РФ.

Зірки Telegram як «фінансування тероризму»

Паралельно в Росії почастішали випадки переслідування користувачів за використання внутрішньої валюти Telegram — Stars («Зірок»). На перший погляд, це просто ігрова валюта, але юридично вона може стати приводом для серйозних звинувачень.

На сьогодні в РФ зафіксовано щонайменше три прецеденти, коли використання внутрішніх інструментів Telegram стало приводом для відкриття кримінальних справ за статтею «фінансування тероризму»:

У Тюмені 56-річного чоловіка доправили в СІЗО за залишену зірку в Telegram-каналі, який нібито збирає кошти для «терористичних організацій». Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Ще один випадок нещодавно стався в Кузбасі. 17-річний мешканець міста Бєлово був затриманий за те, що в листопаді-грудні 2025 року ставив платні «зірки» у Telegram-каналі одного з підрозділів ЗСУ. Його звинуватили у фінансуванні тероризму.

У квітні цього року поліція заарештувала 60-річну Галину Умярову з Московської області. Слідство розцінило її 100 платних реакцій (еквівалент 219 рублів або 127 гривень) як «безготівковий переказ коштів» на користь легіону «Свобода Росії». Попри наявність хворих родичів, які потребують догляду (чоловік з онкологією та 84-річна мати похилого віку), жінку відправили до СІЗО. Їй загрожує від 8 до 15 років.

Нагадаємо, не так давно в Росії власника сайту заарештували на 15 діб за розміщення логотипу Instagram.

