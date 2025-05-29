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Новини 29/05/2025

Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

На думку директора з продуктів на базі ШІ в Amazon Web Services Рорі Річардсон, штучний інтелект стирає межу між джуніорами та досвідченими фахівцями, оскільки нові інструменти спрощують процес навчання. Таким чином, новачки можуть швидше включитись в роботу. Про це Річардсон заявила на подкасті Digital Disruption, пише Business Insider.

«Судячи з багатьох досліджень, які ми бачимо, генеративний ШІ підвищує продуктивність наймолодших співробітників. Я не думаю, що хтось тут залишиться за бортом, тому що користуватися штучним інтелектом до смішного просто. Це не зрівняється з вивченням нової мови програмування — все відбувається через звичайну мову», — пояснила директор AWS.

На її переконання, найбільший ефект від штучного інтелекту відчують саме новачки, а не досвідчені кодери. Річардсон впевнена, що нова технологія не витіснить джунів, а змінить зміст їхньої роботи. Під загрозою будуть не новачки, а ті, хто не хоче адаптуватись до можливостей, які надає штучний інтелект.

Однак оптимізм Річардсон не поділяють інші представники IT-галузі. Найбільшою проблемою для джуніонів є не робота з інструментами на базі штучного інтелекту, а пошук цієї роботи. Представник Google DeepMind Джефф Дін вважає, що ШІ буде писати код на рівні джуна вже приблизно через рік, СТО Microsoft Кевін Скотт передбачає, що через п’ять років 95% коду буде згенеровано штучним інтелектом.

Нагадаємо, що кілька днів тому програмісти Amazon поскаржились журналістам на те, що їхня компанія примушує їх використовувати штучний інтелект.

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