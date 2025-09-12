/>
Новини 12/09/2025

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

У Сан-Франциско відбувся перший хакатон по кодингу, де змагалися програмісти та штучний інтелект. У заході під назвою Man vs. Machine взяли участь більше сотні учасників, пише Wired.

Організатори хакатону випадково розділили учасників на 37 команд: «людські» та ті, де можна було користуватись штучним інтелектом. В якості призу переможцям пообіцяли $12 500 та кредити на API від OpenAI та Anthropic.

Хакатон провели дослідники з METR, які раніше показали, що інструменти на базі штучного інтелекту можуть уповільнювати досвідчених розробників на 19%. Цього разу умови були іншими: учасникам дали 8 годин та можливість запропонувати нові проекти. У фінал вийшли шість команд — три без штучного інтелекту та три з його підтримкою.

Серед пропозицій були інструмент для піаністів із зворотним зв’язком від ШІ, додаток для відстеження прочитаних книг та навіть сервіс для зв’язку з сусідами. Змагання оцінювалося за чотирма критеріями: креативність, практична користь, технічна складність та якість виконання.

За підсумками, головним переможцем став проект review-коду з тепловими картами, де критичні помилки підсвічувалися червоним, а менш важливі зміни — зеленим. Цей інструмент було створено за допомогою ШІ. Друге місце зайняв «людський» проект — сервіс для письменників, який автоматично відслідковує персонажів, їхні характеристики та взаємини, допомагаючи уникнути сюжетних нестиковок.

Незважаючи на перемогу команди штучного інтелекту, результати виявилися майже рівними. Багато учасників потім зізнавалися, що хотіли опинитися «з іншого боку». Як визнали самі переможці, «у такому форматі людина завжди хоче вірити у себе, але насправді комбінація людина плюс машина майже завжди перемагає».

