Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4

Китайський стартап Moonshot AI, який є одним із лідерів у розробці великих мовних моделей, оголосив про випуск оновленої версії своєї LLM — Kimi K2.6. Цей реліз фокусується на значному покращенні навичок програмування та, що найважливіше, здатності створювати складні користувацькі інтерфейси.

Модель викладена на Hugging Face під відкритою ліцензією Modified MIT, що робить її доступною для комерційного використання на локальних пристроях. Також нею можна скористатись безкоштовно в чат-боті Kimi у веб-версії та мобільних додатках, в API за ціною $0,95 та $4 за 1 млн вхідних та вихідних токенів, а в редакторі Kimi Code – за підпискою від $20 на місяць.

У деяких тестах на програмування Kimi K2.6, за заявами компанії, перевершила GPT-5.4 та Claude Opus 4.6 у середньому на один бал. Але поступилася GPT-5.4 у тестах на роботу з візуальними даними.

Що нового в Kimi K2.6?

Оновлення принесло кілька критичних покращень, які роблять модель серйозним конкурентом для американських компаній:

Модель краще показує себе в завданнях на написання коду, які вимагають тривалої поетапної роботи. В одному з тестів Kimi K2.6 повинна була локально запустити невелику модель Qwen3.5-0.8B на Mac і досягти максимальної швидкості її роботи. Kimi витратила понад 12 годин, зробила 4000 викликів інструментів. Написала з нуля код для розгортання мовою Zig (непопулярною, щоб ускладнити завдання) і досягла швидкості на 20% вище, ніж при роботі в LM Studio.

Модель має покращені навички створення інтерфейсів у режимі ШІ-агенту Agent Swarm, який може використовувати моделі для генерації зображень та відео.

Архітектура K2.6 така сама, як у попередньої K2.5: 1 трлн параметрів, з них 32 млрд активних, контекстне вікно в 256 тисяч токенів, «Суміш експертів» (MoE) з 384 експертами.

Нагадаємо, що китайська компанія Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень.

