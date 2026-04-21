Новини 21/04/2026 17:01

Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4

Дмитро Сімагін

Редактор

Китайський стартап Moonshot AI, який є одним із лідерів у розробці великих мовних моделей, оголосив про випуск оновленої версії своєї LLM — Kimi K2.6. Цей реліз фокусується на значному покращенні навичок програмування та, що найважливіше, здатності створювати складні користувацькі інтерфейси.

Модель викладена на Hugging Face під відкритою ліцензією Modified MIT, що робить її доступною для комерційного використання на локальних пристроях. Також нею можна скористатись безкоштовно в чат-боті Kimi у веб-версії та мобільних додатках, в API за ціною $0,95 та $4 за 1 млн вхідних та вихідних токенів, а в редакторі Kimi Code – за підпискою від $20 на місяць.

У деяких тестах на програмування Kimi K2.6, за заявами компанії, перевершила GPT-5.4 та Claude Opus 4.6 у середньому на один бал. Але поступилася GPT-5.4 у тестах на роботу з візуальними даними.

Що нового в Kimi K2.6?

Оновлення принесло кілька критичних покращень, які роблять модель серйозним конкурентом для американських компаній:

  • Модель краще показує себе в завданнях на написання коду, які вимагають тривалої поетапної роботи. В одному з тестів Kimi K2.6 повинна була локально запустити невелику модель Qwen3.5-0.8B на Mac і досягти максимальної швидкості її роботи. Kimi витратила понад 12 годин, зробила 4000 викликів інструментів. Написала з нуля код для розгортання мовою Zig (непопулярною, щоб ускладнити завдання) і досягла швидкості на 20% вище, ніж при роботі в LM Studio.
  • Модель має покращені навички створення інтерфейсів у режимі ШІ-агенту Agent Swarm, який може використовувати моделі для генерації зображень та відео.

Архітектура K2.6 така сама, як у попередньої K2.5: 1 трлн параметрів, з них 32 млрд активних, контекстне вікно в 256 тисяч токенів, «Суміш експертів» (MoE) з 384 експертами.

Нагадаємо, що китайська компанія Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень.

Найбільш обговорювані статті

Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов'язкову ідентифікацію користувачів ClaudeКінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
Більше ніяких зависань: Android 17 суворо обмежить пам'ять програм у смартфоніБільше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделіAnthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фотоGoogle дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часіDeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі
YouTube дозволив користувачам приховати розділ ShortsYouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts
Роботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильниківРоботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильників
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

ChatGPT o3 відмовилась відключати себе, незважаючи на інструкцію розробника

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Топ текстів
Новини - 1 день назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 4 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 4 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців

 21.04.2026 17:24

Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4

 21.04.2026 17:01

Google Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій

 21.04.2026 15:46

Meta тестує платну підписку WhatsApp Plus

 21.04.2026 14:39

OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані

 21.04.2026 12:14

GitHub зупиняє реєстрацію в Copilot та обмежує доступ до моделей

 21.04.2026 10:55

Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти

 21.04.2026 08:47

Міноборони України набирає команду в Центр штучного інтелекту. Шукають IT-фахівців

 20.04.2026 17:53

Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону

 20.04.2026 17:04

Штучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправити

 20.04.2026 16:02

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
3.
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
4.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
5.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
6.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
7.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
10.
Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

