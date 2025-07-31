«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

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Засновник і CEO компанії Meta Марк Цукерберг опублікував відкритий лист зі своїм баченням майбутнього тієї серії моделей штучного інтелекту, які невдовзі матимуть назву «суперінтелект». На його думку, до відкриття коду цих продуктів слід ставитись обережно, в першу чергу, через міркування безпеки. Про це пише TechCrunch.

«Ми вважаємо, що переваги суперінтелекту повинні бути поширені серед світу якомога ширше. Тим не менш, суперінтелект викличе нові проблеми безпеки. Нам потрібно буде ретельно підходити до зменшення цих ризиків і бути обережними з тим, що ми вирішуємо зробити відкритим», – написав Цукерберг.

Варто зазначити, що Цукерберг традиційно позиціонував сімейство моделей з відкритим кодом Meta Llama як ключову відмінність його компанії від конкурентів, таких як OpenAI, xAI та Google DeepMind. Однак минулого року він змінив думку щодо зобов’язання дотримувати відкритого коду:

«Однак, якщо в якийсь момент відбудуться якісні зміни… і ми відчуємо, що публікувати модель з відкритим вихідним кодом невідповідально, то ми цього не робитимемо», — заявив він у подкасті.

За словами засновника Facebook, причина, чому його конкуренти тримають свої моделі закритими, полягає в тому, що закриті моделі дають компаніям більше контролю над монетизацією своїх продуктів. Цукерберг минулого року зазначив, що бізнес Meta не залежить від продажу доступу до моделей штучного інтелекту, тому «випуск Llama не підриває наші доходи, стійкість чи здатність інвестувати в дослідження, як це відбувається для закритих постачальників». Як відомо, Meta заробляє більшу частину своїх грошей на продажі інтернет-реклами.

З листа Цукерберга також стає зрозуміло, що Meta планує постачати «персональний суперінтелект» через власні продукти, такі як окуляри доповненої реальності та гарнітури віртуальної реальності.

«Персональні пристрої, такі як окуляри, які розуміють наш контекст, оскільки вони можуть бачити те, що бачимо ми, чути те, що чуємо ми, і взаємодіяти з нами протягом дня, стануть нашими основними обчислювальними пристроями», — пояснює Цукерберг.

На запитання про те, чи може Meta тримати свої найсучасніші моделі закритими, речник Meta відповів, що «наша позиція щодо ШІ з відкритим кодом залишається незмінною. Ми плануємо продовжувати випускати провідні моделі з відкритим кодом. Ми не опублікували все, що розробляли, але продовжимо навчати як відкриті, так й закриті моделі в майбутньому».

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