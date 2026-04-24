Тім Кук розповів про свою головну помилку на посаді CEO Apple

Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple

Тім Кук вирішив озирнутись на роки правління компанією, виділивши два полярні моменти: запуск Apple Maps та еволюцію Apple Watch. Його слова дають рідкісну можливість зазирнути за лаштунки корпоративної стратегії та особистих переживань лідера однієї з найдорожчих компаній світу.

Своїм баченням найбільших досягнень та помилок Apple Кук поділився на відкритому для преси заході в театрі Стіва Джобса в штаб-квартирі компанії, пише Bloomberg.

Головна помилка: Apple Maps (2012)

Кук відкрито визнав, що запуск Apple Maps у 2012 році став його найбільшим професійним розчаруванням. Замість того, щоб стати гідною альтернативою Google Maps, сервіс на старті став синонімом технічного фіаско:

Репутаційний удар: Карти мали численні помилки в навігації, викривлені 3D-зображення та відсутність ключових міст.

Урок смиренності: Кук назвав це «великою помилкою», яка змусила компанію публічно вибачитися та радикально переглянути підхід до розробки ПЗ.

Наслідки: Цей провал призвів до значних кадрових перестановок в Apple та навчив команду не випускати продукти, які не відповідають стандартам бренду.

Відомо, що додаток Apple Maps не працював належним чином у більшій частині світу, надавав користувачам неправильні вказівки, неправильно позначені орієнтири та набагато гірший досвід користування, ніж той, що тоді пропонував Google.

«Продукт не був готовий, і ми думали, що це тому, що ми тестували його переважно на місцевому ринку», — сказав Кук під час зустрічі зі своїм нещодавно призначеним наступником Джоном Тернусом.

Запуск Apple Maps призвів до перших великих змін у керівництві: Тім Кук звільнив керівника розробки програмного забезпечення Скотта Форстолла. Хоча ця людина була близьким соратником Стіва Джобса.

Окрім запуску Apple Maps, серед інших помилок названо невдалий запуск бездротового зарядного килимка AirPower та безуспішна десятирічна спроба створити автомобіль з автономним керуванням. Однак жодна з цих ідей не перетворилась на кризу, яка б відкинула компанію назад. Кук успадкував Apple з ринковою капіталізацією в $350 мільярдів і керував нею до досягнення оцінки в $4 трильйони.

Найбільша гордість: Apple Watch

На противагу Maps, своїм «найкращим творінням» Тім Кук вважає Apple Watch. Хоча цей пристрій спочатку сприймали як модний аксесуар, він трансформувався у життєво важливий інструмент.

Фокус на здоров’ї: Кук наголосив, що саме вплив годинника на моніторинг серцевого ритму та порятунок життів став для нього ключовим фактором гордості.

Спадщина: За його словами, якщо Apple Watch зможуть зробити внесок у здоров’я людства, це буде важливішим за будь-які фінансові показники.

Генеральний директор компанії підсумував, що помилки — це невіддільна частина інновацій. Головне — визнавати їх вчасно (як це було з Картами) та мати терпіння розвивати продукти (як це сталося з Apple Watch), доки вони не змінять життя людей на краще.

