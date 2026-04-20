Модератори ледь справляються. Число публікацій нових програм в App Store і Google Play різко зросло

Чутки про занепад ери мобільних додатків виявилися передчасними. Нові дані свідчать про те, що ринок переживає справжнє відродження, і головним каталізатором цього процесу став штучний інтелект, пише TechCrunch.

Вибухове зростання статистики

Згідно зі звітом аналітичної платформи Appfigures, у першому кварталі 2026 року кількість нових релізів у магазинах додатків різко зросла. Глобальна кількість релізів на iOS та Android збільшилася на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш вражаючі показники демонструє саме App Store, де кількість нових додатків підскочила на 80%. Станом на квітень 2026 року сукупна динаміка обох платформ показала річне зростання на 104%, що свідчить про безпрецедентну активність розробників.

Чому прогнози про «смерть додатків» не справдилися

Ще нещодавно такі візіонери, як співзасновник Nothing Карл Пей, прогнозували, що ШІ-агенти поступово витіснять традиційні додатки, зробивши їх непотрібними. Проте реальність виявилася зворотною.

Штучний інтелект не замінив мобільні програми, а став інструментом для їхнього створення. Основні причини буму:

Зниження бар’єру входу: Завдяки інструментам штучного інтелекту для написання коду люди з мінімальними технічними навичками тепер можуть втілювати свої ідеї в готові продукти.

Швидкість розробки: Професійні розробники використовують ШІ для автоматизації рутинних завдань, що дозволяє випускати оновлення та нові продукти значно швидше.

Нові категорії софту: Величезна кількість нових релізів — це безпосередньо ШІ-інструменти (редактори зображень, персональні асистенти, генератори контенту), які потребують мобільного інтерфейсу для взаємодії з користувачем.

Нове обличчя екосистеми

Замість того, щоб стати «вбивцею» App Store, штучний інтелект став його «двигуном». Попри те, що майбутнє може належати автономним агентам, сьогодні користувачі все ще віддають перевагу звичним інтерфейсам додатків, які тепер стають розумнішими та доступнішими у розробці.

Економіка додатків не просто вижила — вона трансформується, стаючи більш демократичною та насиченою завдяки інтеграції нейромереж у процес створення софту.

Нагадаємо, Ілон Маск не так давно погрожував Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store.

