Новини 20/04/2026 14:52

Модератори ледь справляються. Число публікацій нових програм в App Store і Google Play різко зросло

Дмитро Сімагін

Чутки про занепад ери мобільних додатків виявилися передчасними. Нові дані свідчать про те, що ринок переживає справжнє відродження, і головним каталізатором цього процесу став штучний інтелект, пише TechCrunch.

Вибухове зростання статистики

Згідно зі звітом аналітичної платформи Appfigures, у першому кварталі 2026 року кількість нових релізів у магазинах додатків різко зросла. Глобальна кількість релізів на iOS та Android збільшилася на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільш вражаючі показники демонструє саме App Store, де кількість нових додатків підскочила на 80%. Станом на квітень 2026 року сукупна динаміка обох платформ показала річне зростання на 104%, що свідчить про безпрецедентну активність розробників.

Чому прогнози про «смерть додатків» не справдилися

Ще нещодавно такі візіонери, як співзасновник Nothing Карл Пей, прогнозували, що ШІ-агенти поступово витіснять традиційні додатки, зробивши їх непотрібними. Проте реальність виявилася зворотною.

Штучний інтелект не замінив мобільні програми, а став інструментом для їхнього створення. Основні причини буму:

  • Зниження бар’єру входу: Завдяки інструментам штучного інтелекту для написання коду люди з мінімальними технічними навичками тепер можуть втілювати свої ідеї в готові продукти.
  • Швидкість розробки: Професійні розробники використовують ШІ для автоматизації рутинних завдань, що дозволяє випускати оновлення та нові продукти значно швидше.
  • Нові категорії софту: Величезна кількість нових релізів — це безпосередньо ШІ-інструменти (редактори зображень, персональні асистенти, генератори контенту), які потребують мобільного інтерфейсу для взаємодії з користувачем.

Нове обличчя екосистеми

Замість того, щоб стати «вбивцею» App Store, штучний інтелект став його «двигуном». Попри те, що майбутнє може належати автономним агентам, сьогодні користувачі все ще віддають перевагу звичним інтерфейсам додатків, які тепер стають розумнішими та доступнішими у розробці.

Економіка додатків не просто вижила — вона трансформується, стаючи більш демократичною та насиченою завдяки інтеграції нейромереж у процес створення софту.

Нагадаємо, Ілон Маск не так давно погрожував Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store.

Найбільш обговорювані статті

Чому майбутнє розробки – за low-code: думка та кейси експерта
Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний ударClaude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар
Група компаній FRACTAL запускає безоплатний застосунок для саморозвитку та професійного зростанняГрупа компаній FRACTAL запускає безоплатний застосунок для саморозвитку та професійного зростання
Google Chrome запускає Skills: зберігайте промпти та запускайте їх одним клікомGoogle Chrome запускає Skills: зберігайте промпти та додавайте їх одним кліком
Додаткові мільярди. Податкові надходженні від резидентів Дія.City різко зрослиДодаткові мільярди. Податкові надходженні від резидентів Дія.City різко зросли
У Росії готуються запровадити цензуру в чат-ботах, «як для запитів, так і для відповідей»У Росії готуються запровадити цензуру в чат-ботах, «як для запитів, так і для відповідей»
Anthropic запускає Routines: автоматизація Claude Code без участі розробникаAnthropic запускає Routines: автоматизація Claude Code без участі розробника
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузерGoogle випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
Штучний інтелект «поглинув» 500 000 вакансій програмістів. Чого чекати далі?Штучний інтелект «поглинув» 500 000 вакансій програмістів. Чого чекати далі?
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Як опублікувати свій застосунок у Google Play та App Store у 2023 році: покрокова інструкція

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

Google Play Protect тепер автоматично вимикає дозволи для мобільних додатків

Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store

Google відключить російських розробників від монетизації додатків

Український застосунок для догляду за квітами Plantin посів перше місце у своїй ніші в світі

Google Play визнано незаконною монополією. Яких наслідків чекати розробникам додатків?

В Google Play з'явиться новий інтерфейс завантажень

Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store

Google Play почне попереджати про додатки низької якості

Apple оновила App Store — шукати програми стало простіше

«Модерація додатків затягнеться»: Apple радить розробникам приготуватись

Google посилить заходи безпеки в магазині мобільних додатків Google Play

Apple дозволила переносити придбані в App Store додатки в інший акаунт

App Store запроваджує додаткові вікові обмеження для програм: 13+, 16+ і 18+

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

Apple залякує користувачів App Store «ризиком» програм, якщо в них підтримуються альтернативні способи оплати

Український pet-tech стартап PawChamp представив свій AI-застосунок на Product Hunt

Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон

Apple повністю оновила веб-версію App Store

Топ текстів
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 4 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Новини - 4 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

 20.04.2026 14:52

YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео

 20.04.2026 12:28

Вайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінились

 20.04.2026 10:47

Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

 20.04.2026 08:52

Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер

 17.04.2026 17:50

Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283

 17.04.2026 16:52

Data-брокери на руїнах стартапів: розробники LLM-моделей скуповують архіви компаній

 17.04.2026 16:03

21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї

 17.04.2026 14:45

Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам'яті для програм

 17.04.2026 12:01

Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі

 17.04.2026 10:28

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
2.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
3.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
4.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
5.
Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік
6.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
7.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
8.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
9.
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
10.
Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

