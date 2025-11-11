logo

Новини 11/11/2025 15:54

Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google вводить нові правила для маркетплейсу Google Play. Тепер компанія буде виявляти програми, які невиправдано багато використовують заряд акумулятора мобільного пристрою. Таким додаткам загрожуватимуть «штрафні санкції», пише Android Authority. Нові правила запровадять з 1 березня 2026 року. 

Головною претензію до розробників мобільних додатків з боку Google є використання функції Wake Locks. Вона блокує перехід пристрою в режим сну, дозволяючи залишатися в активному стані навіть при вимкненому екрані. Wake Locks корисна для таких завдань, як відтворення музики або завантаження файлів, але є одним з головних винуватців швидкого розряду батареї.

Якщо буде виявлено, що програма надмірно використовує Wake Locks, тобто не дає телефону довго перебувати в режимі очікування без поважної причини, Google може накласти на неї штрафні санкції в маркетплейсі. Програму приберуть з переліку рекомендацій, а також додадуть до неї мітку, яка інформує користувачів про високу фонову активність та підвищений розряд батареї.

Нові правила ґрунтуються на основних технічних показниках якості Google, які вже відстежують збої та зависання програм. Тепер у цьому списку буде вказано також й ефективність розряду батареї як один з ключових факторів якості мобільного додатку.

Згідно нового показника витрати батареї, який Google розробила разом із Samsung, програму позначать як таку, що надмірно витрачає заряд батареї, якщо вона утримує мобільний пристрій в активному стані більше двох годин протягом доби без вагомих причин.

Нагадаємо, що незабаром ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play.

Головна > Новини > Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон

