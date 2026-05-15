Нова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукає

Підрозділ Google Cloud наймає сотні інженерів, які будуть допомагати корпоративним клієнтам впроваджувати продукти на основі штучного інтелекту. Про це пише The Information.

Йдеться про так званих forward-deployed engineers (FDE) — технічних спеціалістів, що працюють у зв’язці з клієнтом: допомагають адаптувати ШІ-моделі під конкретні бізнес-процеси, впроваджувати агентів і перетворювати демонстрації ШІ на реальні робочі системи.

Про розширення команди повідомив голова Google Cloud Томас Куріан. За його словами, попит з боку клієнтів і партнерів на корпоративні ШІ-продукти Google та допомогу інженерів у розробці агентів «дуже швидко зростає».

Комерційний директор Google Cloud Метт Реннер пояснив, що компанія хоче приходити до клієнтів не лише з продажниками, а й з технічними фахівцями — пропонувати «більше технічних ресурсів, а не просто океан продавців».

Чому саме зараз? Голова американського хмарного сервісу Box Аарон Леві дав розгорнуту відповідь на це питання. За його словами, FDE та схожі ролі ось-ось стануть одними з найзатребуваніших у техіндустрії — і ось чому: впровадження агентів є набагато технічнішим завданням, ніж більшість людей уявляє, і часто складнішим, ніж розгортання звичайного програмного забезпечення.

«Програмне забезпечення загалом працює однаково щоразу. З агентами ж ви фактично розгортаєте еквівалент робочого результату всередині підприємства», — пояснює Леві. Клієнт фактично розглядає вендора як постачальника професійних послуг, який має вирішити завдання майже від початку до кінця. А це означає, що потрібно глибоко розуміти бізнес-процеси клієнта й провести його від поточного стану до цільового безшовно.

Серед конкретних завдань, з якими стикаються компанії: вибір моделей, що найкраще підійдуть для конкретних робочих процесів, налаштування системи оцінювання (evals), управління змінами у workflows, підготовка даних для агентів і постійне донавчання агентної системи під потреби бізнесу.

Сам термін forward-deployed engineers набув популярності завдяки Palantir — ще у 2011 році компанія об’єднала позиції solutions engineers та integration engineers і стала називати таких спеціалістів FDE. По суті, це інженери на перетині розробки, впровадження та продажів: вони розуміють продукт технічно, але водночас працюють усередині клієнтських процесів і допомагають бізнесу отримати практичну користь від технології.

Google тут не самотня. OpenAI запустила OpenAI Deployment Company спільно з консалтинговими та інвестиційними фірмами з метою вбудовувати інженерів із впровадження фронтирних моделей в організації, які вирішують складні завдання. Anthropic також нещодавно оголосила про спільне підприємство з кількома інвестиційними компаніями.

Тенденція очевидна: технологічні гіганти дедалі більше усвідомлюють, що продати ШІ-рішення — це лише половина справи. Набагато складніше — і дорожче — змусити його реально запрацювати в бізнесі клієнта. І саме за цю роботу тепер готові платити.