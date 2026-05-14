logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/05/2026 17:47

Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

Андрій Савчук

Автор новин

Ринок споживчих ШІ-сервісів демонструє стрімку трансформацію. Згідно з останніми статистичними даними Similarweb, за останній рік ландшафт популярності чат-ботів суттєво змінився: якщо у травні 2023 року ChatGPT контролював майже 80% трафіку, то сьогодні цей показник знизився до 54%. Про це пише The Decoder.

Ключові показники ринку чат-ботів:

  • ChatGPT (OpenAI): Попри зростання загальної кількості користувачів у понад 100 мільйонів на місяць, частка цього сервісу на ринку чат-ботів за останні 12 місяців впала з 78,4% до 54,4%
  • Google Gemini: Став головним бенефіціаром змін. Сервіс від Google зумів потроїти своє охоплення, збільшивши частку ринку з 7,3% до 26,7%.
  • Claude (Anthropic): Claude завоював репутацію найкращого інструменту для глибокої аналітики та роботи з кодом, що дозволило йому закріпитися в ніші професійного використання. За рік його частка зросла з 1,4 до майже 8%.

Що стосується решти чат-ботів, то DeepSeek за останні 12 місяців трохи знизився: з 6% до 4%, Grok залишився незмінним — на рівні близько 3%, а Copilot та Perplexity мають частку нижче 2%.

Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

Чому популярність ChatGPT зменшується?

Аналітики виділяють кілька факторів, які впливають на перерозподіл сил:

  • Посилення конкуренції: Google агресивно інтегрує Gemini у свою екосистему (Workspace, Android, пошук), що забезпечує безшовний доступ для мільярдів користувачів.
  • Диверсифікація інструментів: Користувачі стають вибагливішими. Наприклад, для простих побутових запитів вони все ще звертаються в ChatGPT, але для написання складного коду або літературних текстів використовують Claude.

Незважаючи на падіння відсоткової частки, ChatGPT залишається лідером за обсягом трафіку. Однак тренд очевидний: ринок переходить від монополії до олігополії. Для IT-сектору це позитивний сигнал, адже висока конкуренція стимулює розробників пришвидшувати релізи нових LLM-моделей та знижувати вартість використання API.

Нагадаємо, нещодавно експерт Tom’s Guide назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

Найбільш обговорювані статті

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесідиБільше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди
Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати ClaudeПомітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелектуКрах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфонаНова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляютьНова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесорОновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор
Через помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратамЧерез помилку розробників Forza Horizon 6 злили піратам
Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерамиЛотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь

 

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

 14.05.2026 17:47

«Дія» тепер має ШІ-агента в смартфоні: штрафи, довідки та держпослуги через чат

 14.05.2026 16:45

Claude змінить тарифікацію з 15 червня: окремий бюджет для SDK і сторонніх застосунків

 14.05.2026 15:35

Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram

 14.05.2026 14:44

Новий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект

 14.05.2026 12:18

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

 14.05.2026 10:47

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57

Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

 13.05.2026 17:44

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

 13.05.2026 16:58

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
8.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
9.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
10.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: