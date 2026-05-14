Аналіз трафіку чат-ботів: чому користувачі йдуть від ChatGPT?

Ринок споживчих ШІ-сервісів демонструє стрімку трансформацію. Згідно з останніми статистичними даними Similarweb, за останній рік ландшафт популярності чат-ботів суттєво змінився: якщо у травні 2023 року ChatGPT контролював майже 80% трафіку, то сьогодні цей показник знизився до 54%. Про це пише The Decoder.

Ключові показники ринку чат-ботів:

ChatGPT (OpenAI): Попри зростання загальної кількості користувачів у понад 100 мільйонів на місяць, частка цього сервісу на ринку чат-ботів за останні 12 місяців впала з 78,4% до 54,4% .

Google Gemini: Став головним бенефіціаром змін. Сервіс від Google зумів потроїти своє охоплення, збільшивши частку ринку з 7,3% до 26,7%.

Claude (Anthropic): Claude завоював репутацію найкращого інструменту для глибокої аналітики та роботи з кодом, що дозволило йому закріпитися в ніші професійного використання. За рік його частка зросла з 1,4 до майже 8%.

Що стосується решти чат-ботів, то DeepSeek за останні 12 місяців трохи знизився: з 6% до 4%, Grok залишився незмінним — на рівні близько 3%, а Copilot та Perplexity мають частку нижче 2%.

Чому популярність ChatGPT зменшується?

Аналітики виділяють кілька факторів, які впливають на перерозподіл сил:

Посилення конкуренції: Google агресивно інтегрує Gemini у свою екосистему (Workspace, Android, пошук), що забезпечує безшовний доступ для мільярдів користувачів.

Диверсифікація інструментів: Користувачі стають вибагливішими. Наприклад, для простих побутових запитів вони все ще звертаються в ChatGPT, але для написання складного коду або літературних текстів використовують Claude.

Незважаючи на падіння відсоткової частки, ChatGPT залишається лідером за обсягом трафіку. Однак тренд очевидний: ринок переходить від монополії до олігополії. Для IT-сектору це позитивний сигнал, адже висока конкуренція стимулює розробників пришвидшувати релізи нових LLM-моделей та знижувати вартість використання API.

