Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram

Meta представила Instants — інструмент для спонтанного та невідфільтрованого обміну фотографіями з друзями. Продукт вийшов одразу у двох форматах: як окремий застосунок для iPhone і як нова функція всередині Instagram, пише 9to5mac.

Новий сервіс отримав українськомовну назву «Миттєві знімки» і дозволяє публікувати короткочасні кадри з повсякденного життя, які автоматично зникають після перегляду. Для відправки знімків можна обрати коло близьких друзів або взаємних підписників.

Ключова відмінність Instants від звичних Stories — повна відсутність можливості редагування зображень, а підпис потрібно додавати ще до того, як зроблено фото. Ніякої обробки, фільтрів чи ретуші — лише момент таким, яким він є.

Вбудована функція розташована в правому нижньому куті розділу особистих повідомлень Instagram. Надіслані кадри відображаються у вигляді невеликої стопки фотографій у повідомленнях отримувача. Користувачі можуть залишати реакції, а всі відповіді надходять безпосередньо в особистий чат. Перед відправленням доступна кнопка скасування на випадок помилки.

Попри те, що контент зникає для отримувача після перегляду, автор знімків зберігає їх у власному архіві строком до одного року і надалі може опублікувати повторно у вигляді добірок в Stories.

Щодо окремого застосунку — Meta пояснює, що ранні тестувальники хотіли швидшого доступу до камери, тому компанія «експериментує» зі standalone-версією. Застосунок дає миттєвий доступ до камери одразу після входу через існуючий акаунт Instagram, а контент синхронізується між двома платформами.

На сервіс повністю поширюються правила захисту для підліткових акаунтів і інструменти батьківського контролю, зокрема спільні ліміти часу, режим сну та батьківський нагляд.

Нова функція вже отримала глобальний реліз всередині Instagram, а окремий застосунок з сьогоднішнього дня доступний для завантаження на iOS та Android у низці вибраних країн.

