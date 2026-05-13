Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

Компанія Google анонсувала нову функцію Create My Widget для Android, яка дозволяє користувачам створювати власні кастомні віджети. Спочатку функція з’явиться на останніх моделях Samsung Galaxy і Google Pixel цього літа, пише TechCrunch.

Як створити власний віджет для смартфона

Щоб створити віджет, достатньо описати бажане звичайною мовою, текстовим запитом або голосом. Наприклад, можна попросити щотижня пропонувати три рецепти страв із високим вмістом білка — і отримати персональний дашборд, який можна додати та змінювати за розміром на головному екрані.

Варіантів використання чимало. Якщо ви велосипедист і вас цікавить лише швидкість вітру та дощ — можна створити погодний віджет, який показуватиме саме ці дані.

Gemini також може шукати та додавати інформацію з інтернету, а також підключатися до сервісів Google: Gmail і Calendar, щоб сформувати єдиний персоналізований дашборд. Наприклад, плануючи сімейний тур до Берліна, він збере деталі рейсу та готелю, покаже бронювання ресторанів і навіть додасть зворотний відлік.

Особистий асистент у форматі віджета

«Це схоже на те, ніби ви задаєте питання особистому асистенту — і він просто приносить вам відповідь знову і знову», — пояснив Бен Грінвуд, директор з продукту в Android Core Experiences. «Уявіть, що ви запитуєте Gemini про світ, про поточні події, а також про ваші особисті дані. Ці два напрями відкривають величезну кількість сценаріїв використання, які нас дуже тішать».

Частина великого оновлення Android

Функція анонсована разом із Gemini Intelligence — пакетом нових можливостей для Android, який включає вдосконалене автозаповнення та ШІ-диктування для Gboard. Усе це є частиною масштабної ставки Google на глибшу інтеграцію генеративного штучного інтелекту в операційну систему — у гонці технологічних гігантів за доступними інструментами персоналізації для звичайних користувачів.

