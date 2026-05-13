logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/05/2026 14:26

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

Андрій Савчук

Автор новин

Компанія Google анонсувала нову функцію Create My Widget для Android, яка дозволяє користувачам створювати власні кастомні віджети. Спочатку функція з’явиться на останніх моделях Samsung Galaxy і Google Pixel цього літа, пише TechCrunch.

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

Як створити власний віджет для смартфона

Щоб створити віджет, достатньо описати бажане звичайною мовою, текстовим запитом або голосом. Наприклад, можна попросити щотижня пропонувати три рецепти страв із високим вмістом білка — і отримати персональний дашборд, який можна додати та змінювати за розміром на головному екрані.

Варіантів використання чимало. Якщо ви велосипедист і вас цікавить лише швидкість вітру та дощ — можна створити погодний віджет, який показуватиме саме ці дані.

Gemini також може шукати та додавати інформацію з інтернету, а також підключатися до сервісів Google: Gmail і Calendar, щоб сформувати єдиний персоналізований дашборд. Наприклад, плануючи сімейний тур до Берліна, він збере деталі рейсу та готелю, покаже бронювання ресторанів і навіть додасть зворотний відлік.

Особистий асистент у форматі віджета

«Це схоже на те, ніби ви задаєте питання особистому асистенту — і він просто приносить вам відповідь знову і знову», — пояснив Бен Грінвуд, директор з продукту в Android Core Experiences. «Уявіть, що ви запитуєте Gemini про світ, про поточні події, а також про ваші особисті дані. Ці два напрями відкривають величезну кількість сценаріїв використання, які нас дуже тішать».

Частина великого оновлення Android

Функція анонсована разом із Gemini Intelligence — пакетом нових можливостей для Android, який включає вдосконалене автозаповнення та ШІ-диктування для Gboard. Усе це є частиною масштабної ставки Google на глибшу інтеграцію генеративного штучного інтелекту в операційну систему — у гонці технологічних гігантів за доступними інструментами персоналізації для звичайних користувачів.

Нагадаємо, штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

Найбільш обговорювані статті

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступТемний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролюЗа 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботівАрхівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годинуЗ відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude CodeOpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішенняКНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення
Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторівХто в Україні вміє впроваджувати CRM: з’явився перший незалежний рейтинг інтеграторів
40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзямChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 6 днів назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

Новини

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

 13.05.2026 12:08

Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн

 13.05.2026 10:39

«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском

 13.05.2026 08:47

Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

 12.05.2026 18:02

OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз

 12.05.2026 16:57

Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили

 12.05.2026 15:57

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

 12.05.2026 14:49

Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту

 12.05.2026 12:03

Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона

 12.05.2026 09:29
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
5.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
6.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
7.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
8.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: