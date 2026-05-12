Новини 12/05/2026 15:57

Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили

На полях зустрічі в Сінгапурі, організованої вашингтонським Фондом Карнеґі, представник китайського аналітичного центру звернувся до делегатів від Anthropic з незвичним проханням: надати Пекіну доступ до нової флагманської моделі компанії. Відповідь була категоричною — ні.

Формально це не було офіційним запитом китайського уряду, пише The New York Times. Проте подібні переговори на «другому рівні» — між аналітиками та представниками бізнесу — традиційно слугують розвідкою перед офіційною дипломатією. У Вашингтоні до цього поставилися відповідно: у Раді національної безпеки Білого дому, коли дізналися про інцидент, відреагували з помітною стурбованістю. Ряд чиновників адміністрації Трампа розцінив ситуацію як черговий доказ того, що Пекін готовий використати будь-які канали для отримання найпотужніших американських розробок штучного інтелекту.

Claude Mythos як переломний момент

У квітні Anthropic представила LLM-модель під назвою Claude Mythos Preview. Компанія одразу ж заявила, що не планує відкритого релізу: модель здатна з високою точністю виявляти вразливості в програмному забезпеченні, що відкриває серйозні ризики для кібербезпеки в глобальному масштабі. Доступ до неї отримали уряд США та понад 40 партнерських організацій — виключно для цілей захисту.

Реакція Китаю виявилася показовою. Аналітики IDC China охарактеризували Mythos як значну загрозу для китайських компаній. Один із коментаторів порівняв ситуацію з протистоянням: «Поки Китай точить мечі, противник вже розгортає кулемет».

Нещодавно компанія OpenAI анонсувала ChatGPT 5.5 — ще одну модель із потужними можливостями в галузі кібербезпеки. Обидві системи залишаються суворо обмеженими: жодна країна, крім США та їхніх партнерів, не має до них доступу.

Розрив між Китаєм і США збільшується

Протягом останніх років у середовищі американських чиновників існував умовний консенсус: провідні американські моделі випереджають кращі китайські аналоги приблизно на шість місяців. Тепер частина урядовців та представників галузі вважає, що цей розрив зріс до дев’яти місяців або навіть до року.

Інші налаштовані обережніше, нагадуючи, що Китай вже неодноразово демонстрував здатність до стрімкого надолуження. Торік DeepSeek вразив індустрію, показавши, як можна досягти результатів рівня лідерів ринку з набагато скромнішими ресурсами. Нова модель компанії, адаптована для роботи на чипах Huawei, підкреслює: Пекін системно зменшує залежність від американської напівпровідникової продукції.

Штучний інтелект на переговорах у Пекіні

Технологічна конкуренція стала невіддільним тлом для американо-китайського саміту. Завтра, 13 травня, президент Трамп почне візит у Пекін для зустрічі з Сі Цзіньпіном, і хоча деталі дискусій навколо штучного інтелекту залишаються закритими, американська сторона підтвердила, що ШІ та кібербезпека входять до порядку денного. Зокрема, обговорюється створення спільного каналу для «врегулювання конфліктів» — механізму, який дав би змогу експертам двох країн обмінюватися оцінками ризиків.

Дві моделі розвитку

За лаштунками переговорів визрів глибший стратегічний розлом. США та Китай усе виразніше розглядають свої найкращі LLM-моделі та інструменти як стратегічні активи національного рівня. Пекін заблокував поглинання компанією Meta китайського ШІ-стартапу Manus за два мільярди доларів. Місцевим компаніям було повідомлено, що залучення американських інвестицій потребує урядового схвалення.

Зі свого боку, Anthropic ще восени посилила обмеження: тепер вони поширюються й на компанії, чия структура власності робить їх уразливими до контролю з юрисдикцій, де продукція компанії заборонена, — включно з Китаєм, незалежно від місця фактичної діяльності таких фірм.

Американські компанії — Anthropic, OpenAI, Google — у свою чергу звинувачують китайських конкурентів у систематичному копіюванні їхніх технологій через так звану дистиляцію моделей. У квітні Держдепартамент, за повідомленням Reuters, направив Пекіну офіційну дипломатичну ноту з попередженням про неприпустимість такої практики.

Нагадаємо, в Китаї з’явився новий тренд: місцевий уряд фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників.

