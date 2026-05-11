Оновлена Windows 11 зможе «розганяти» процесор

Microsoft розпочала роботу над фундаментальним покращенням швидкодії інтерфейсу Windows 11. Головна мета розробників — забезпечити рівень «миттєвого відгуку» (snappiness), який зазвичай притаманний macOS, усунувши хронічні затримки системної оболонки. Про це пише The Verge.

Новинка під назвою Low Latency Profile зможе короткочасно підвищувати частоту процесора. На практиці це дозволить швидше відкривати меню, спливаючі вікна та різні програми.

Тестувальники вже випробували приховану функцію та помітили відчутний приріст швидкості при запуску «Провідника», меню «Пуск», а також програм Outlook, Microsoft Store та Paint.

У чому проблема поточної версії?

Попри сучасний дизайн, Windows 11 часто критикують за повільність елементів інтерфейсу. Це пов’язано з використанням важких фреймворків (як-от WinUI 3 та XAML) для візуальних ефектів. Користувачі часто стикаються з мікрозатримками під час відкриття «Провідника», виклика контекстного меню, роботи з панеллю сповіщень та швидкими налаштуваннями.

Тепер розробники Microsoft планують перевести основні елементи навігації на більш легкий код, що дозволить текам відкриватися миттєво, без очікування промальовування іконок та панелей.

Інтерфейс буде максимально відокремлений від фонових завдань системи. Це означає, що навіть під час високого навантаження на процесор, реакція на клік миші або натискання клавіш залишатиметься пріоритетною.

Окремо Microsoft працює над тим, щоб візуальні ефекти (тіні, розмиття, анімації) не створювали «вузьких місць» для графічного прискорювача.

Чому це важливо для екосистеми

Порівняння з macOS для Windows 11 не випадкове. Apple роками вибудовувала архітектуру, де візуальна плавність є непохитним пріоритетом. Для Microsoft досягнення аналогічного рівня стабільності — це критичний крок для утримання професійної аудиторії та розробників, які звикли до швидкої роботи на Unix-подібних системах.

Перші результати оптимізації вже починають з’являтися в тестових збірках Windows Insider. Очікується, що повноцінне впровадження «швидкого інтерфейсу» стане частиною великого річного оновлення системи (ймовірно, 24H2 або наступних ітерацій), де фокус зміститься з додавання нових функцій на полірування наявного досвіду.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що оновлення Windows 11 тепер можна відкладати «назавжди».