logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/05/2026 15:46

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

Дмитро Сімагін

Редактор

Штучний інтелект поступово проникає в наукову літературу, однак точно оцінити масштаби цього явища поки що не вдається. Дослідники б’ють на сполох: ситуація змінюється набагато швидше, ніж спільнота вчених встигає на неї реагувати, пише Nature.

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

Головне занепокоєння вчених полягає в тому, що низькоякісні або й повністю сфабриковані роботи, створені великими мовними моделями, здатні перевантажити системи контролю якості й «забруднити» наукову базу знань. 

Тривога в науковому середовищі відображає ширші тенденції в інтернеті загалом. Наприкінці березня кількість статей, написаних за участю штучного інтелекту, вперше перевищила кількість матеріалів, створених людьми — до такого висновку дійшли фахівці компанії Graphite, проаналізувавши 55 000 нових вебсторінок.

Щоб оцінити масштаб проблеми в науці, дослідники вдаються до детекторів ШІ-контенту. Однак наявні інструменти не дають повної гарантії: частина з них не розрізняє текст, який просто редагувався за допомогою штучного інтелекту, і текст, що був повністю ним згенерований. Трапляються й хибні спрацювання — коли написаний людиною текст помилково позначається як створений ШІ.

Певні тенденції вже прочитуються досить чітко. Дослідження, опубліковане 27 квітня, охопило майже 7 000 анотацій рукописів і близько 8 000 рецензій, що надійшли до журналу Organization Science з січня 2021 по лютий 2026 року. Автори зафіксували зростання числа поданих матеріалів на 42% після листопада 2022 року — коли вийшов ChatGPT — і встановили, що цей стрибок зумовлений переважно ШІ. Кількість статей, де понад 70% тексту згенеровано нейромережами, з початку 2024 по лютий 2026 року зросла більш ніж удвічі. Сліди ШІ виявлено й у кожній третій рецензії.

В окремому дослідженні Річард Ші перевірив детектором Pangram близько 5 000 біомедичних статей із журналів Science, Nature та Cell. Шість публікацій виявились написаними повністю штучним інтелектом, а кожна восьма містила хоча б частину згенерованого тексту. Дослідник вважає, що це лише початок: за його словами, ми бачимо перші краплі шторму, що насувається.

Третє масштабне дослідження охопило понад 124 000 рукописів на платформі arXiv за 2020–2025 роки. У галузі комп’ютерних наук частка оглядових матеріалів із ШІ-текстом зросла з 7% у 2023 році до 43% у 2025-му. Частка оригінальних досліджень із такими ознаками за той самий період збільшилась з 3% до 23%.

Окремий виклик — відсутність надійних інструментів виявлення. LLM-моделі вдосконалюються, а разом із ними мають вдосконалюватися й детектори. Паралельно зростатиме кількість способів «олюднити» ШІ-тексти, щоб обійти перевірки. Один із можливих виходів — впровадження цифрових «водяних знаків», що чітко вказуватимуть на участь штучного інтелекту в створенні тексту. Ця технологія вже допомогла відхилити 497 робіт, поданих на одну з наукових конференцій.

Нагадаємо, нещодавно вчені створили вінтажний чат-бот: LLM-модель, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

Найбільш обговорювані статті

Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
Подвоєння лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступнимПідвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні порадиЯк IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради
Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання LlamaЦукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama
Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завданьAnthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань
Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLMGoogle Chrome 147 таємно «з’їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Український девелопер створив «Бібліотеку ШІ»: 300+ сервісів із відео, аудіо та ботами

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо

 11.05.2026 15:46

Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами

 11.05.2026 13:33

Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди

 11.05.2026 12:08

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

 11.05.2026 10:42

За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю

 11.05.2026 08:45

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
10.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: