logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/05/2026 17:02

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

Олександр Остапенко

Автор новин

Організації, які займаються архівуванням інтернет-даних, опинилися під подвійним тиском: ціни на накопичувачі злетіли через попит з боку індустрії штучного інтелекту, а медіасайти масово блокують пошукових ботів-краулерів, побоюючись використання свого контенту для навчання LLM-моделей. Про це пише Tom’s Hardware.

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

Диски є, але не для архівістів

Жорсткі диски ємністю 28–30 ТБ, які найкраще підходять для архівування, або просто відсутні у продажу, або коштують неприйнятно дорого. Для Internet Archive підтримання інфраструктури стало «дуже реальною проблемою, яка коштує часу і грошей», — розповів засновник організації Брюстер Кале виданню 404 Media.

Проблема торкнулася не лише великих компаній. Учасники Reddit-спільноти DataHoarders почали публікувати тривожні дописи про те, що повністю припинили архівування — очікуючи, поки ціни стабілізуються. Знайти великий накопичувач за рекомендованою роздрібною ціною стало майже неможливо.

Організація End of Term Archive, яка спеціалізується на збереженні архівних версій урядових сайтів, поки сподівається, що ситуація покращиться до моменту, коли їм знадобиться оновлення обладнання.

Медіа блокують не тих

Паралельно Internet Archive зіткнувся з іншою загрозою. Дедалі більше медіаорганізацій обмежують можливість сканувати їхній контент — побоюючись, що компанії-розробники штучного інтелекту обходять авторські обмеження, звертаючись до збережених копій сторінок в архіві.

За даними Wired, 23 великі новинні організації, в тому числі USA Today та The New York Times, вже заблокували бот Internet Archive. У серпні 2025 року до них приєднався і Reddit.

Речник The New York Times Грем Джеймс пояснив позицію видання: контент Times на Internet Archive використовується ШІ-компаніями з порушенням авторського права для прямої конкуренції з газетою.

Ситуацію ускладнює парадокс: директор Internet Archive Марк Ґрем зазначив, що видання продовжують спиратися на матеріали архіву у власних репортажах — і водночас блокують його доступ до свого контенту. Він назвав Internet Archive «супутніми втратами» у ширшому конфлікті між видавцями й ШІ-компаніями.

Що під загрозою

Internet Archive вже перевищив позначку в один трильйон збережених сторінок — але подальше зростання архіву стає дедалі дорожчим і складнішим. Дорогі диски, заблоковані боти, медіа, які закривають свій контент від ШІ-скрапінгу, — усе це разом загрожує тому, що інтернет майбутнього може виявитися значно менш задокументованим, ніж інтернет минулого.

Нагадаємо, співзасновник Anthropic стверджує, що системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

Найбільш обговорювані статті

Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник ViberУкраїнська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber
Агент OpenClaw отримав кредитну картку: одразу злив усі паролі незнайомцюАгент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє розробкиПрограмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вусаДіти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса
«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском
Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOSРозробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS
Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів

 08.05.2026 17:02

З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

 08.05.2026 16:00

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41

40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

 08.05.2026 10:09

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

 08.05.2026 08:34

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

 07.05.2026 18:01

Хакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдором

 07.05.2026 17:00

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

 07.05.2026 15:57
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
3.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
4.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
5.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
6.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: