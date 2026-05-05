Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса

Минуло кілька місяців з моменту, коли уряди Великої Британії, Австралії та деяких інших країн зобов’язали онлайн-платформи запровадити посилену перевірку віку. Перші дослідження свідчать: захист не працює так, як було задумано.

Організація Internet Matters опитала понад 1000 британських дітей та їхніх батьків. Результати показують, що попри певний позитивний ефект від нових вимог, більшість дітей сприймають вікову перевірку не як реальну заборону, а як невелику перешкоду, яку легко здолати, пише The Register.

Цифри говорять самі за себе

Близько половини дітей (53%) кажуть, що їх нещодавно просили підтвердити свій вік на онлайн-платформах, що є позитивним фактором. Однак 46% опитаних дітей заявили, що легко обходять перевірку віку. Лише 17% вважають це складним завданням. 32% зізналися, що вже робили це на практиці.

Способи обходу варіюються від банальних до курйозних. Одні використовують зображення персонажів відеоігор, щоб обдурити системи відеоселфі. Інші просто вводять вигадану дату народження або пред’являють чужий документ. Дехто, за даними дослідження, малює на обличчі вуса — і це працює.

Проблема не лише в дітях

Чверть батьків також виявилися частиною проблеми: 17% відкрито визнали, що самі допомагають дітям обходити вікові обмеження, ще 9% просто закривають на це очі.

Батьки, які дозволяють таке, пояснюють свою позицію тим, що особисто знають свою дитину і впевнені в безпеці конкретного контенту — за умови їхнього нагляду.

Шкідливий контент усе одно потрапляє до дітей

Половина опитаних дітей — 49% — повідомили, що нещодавно стикалися зі шкідливим контентом онлайн. Це означає, що навіть ті, хто не намагається обійти перевірку, все одно натрапляють на нього у своїх стрічках.

Тепер частина батьків вимагають від уряду більш рішучих кроків. Голова Internet Matters Рейчел Хаггінс погоджується: без системних змін ситуація не покращиться.

«Потрібні більш рішучі дії як з боку уряду, так і з боку індустрії, щоб діти мали доступ лише до відповідного для їхнього віку контенту, а безпека була вбудована від початку, а не додавалася у відповідь на вже заподіяну шкоду», — заявила вона.

Хаггінс також відзначила нещодавні переговори прем’єр-міністра Великої Британії з представниками соціальних мереж як можливість для реального прогресу в цьому питанні.

