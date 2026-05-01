Новини 01/05/2026 10:24

Моделі Anthropic з’являться в Microsoft Word для роботи з документами

Дмитро Сімагін

Компанія Microsoft оголосила про додавання моделей штучного інтелекту від Anthropic до Microsoft 365 Copilot у Word вже наприкінці травня. Це стане черговим кроком у розширенні екосистеми AI-інструментів для офісної роботи, пише Neowin.

Функція буде активована за замовчуванням для більшості користувачів, за винятком країн ЄС, ЄАВТ і Великої Британії — там вона буде вимкнена, але буде опція ручного ввімкнення адміністратором.

Скористатися новинкою зможуть не всі. Для доступу необхідна підписка Microsoft 365 з увімкненим тарифом Copilot (Premium). Модель Anthropic з’явиться поруч із вже наявними моделями OpenAI у відповідному селекторі всередині Copilot у Word.

З точки зору безпеки та відповідності нормативним вимогам, Anthropic функціонуватиме як субпроцесор Microsoft, а всі наявні засоби захисту, відповідності та керування Microsoft 365 Copilot продовжать діяти в повному обсязі.

Як включити Claude у Microsoft Word

Щоб перевірити доступність моделей Anthropic, перейдіть до центру адміністрування Microsoft 365 і виберіть Copilot > Налаштування > Переглянути всі . Звідти виберіть «Постачальники штучного інтелекту, що працюють як субобробники Microsoft» , у розділі «Доступні субобробники для вашої організації» виберіть «Anthropic» і виберіть «Увімкнути» або «Вимкнути».

Інтеграція в популярний текстовий редактор моделей штучного інтелекту від Anthropic орієнтована передусім на документоємні робочі процеси у сферах юриспруденції, фінансів і кадрів: Claude здатний опрацьовувати багатосекційні документи, працювати з тредами коментарів, редагувати пункти без порушення форматування та вносити правки у вигляді відстежуваних змін.

Залишатиметься цікавим питання, чи підуть за Anthropic інші гравці — зокрема Google та Meta — і чи отримають користувачі ще більший вибір AI-моделей усередині продуктів Microsoft.

Нагадаємо, що оновлення Windows 11 тепер можна відкладати «назавжди».

