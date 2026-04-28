WhatsApp буде конкурувати з Google Диск: пропонує зашифроване хмарне сховище на 50 Гб

Компанія Meta готує власне хмарне рішення для користувачів WhatsApp, яке дозволить зберігати резервні копії файлів і чатів безпосередньо на серверах месенджера. Нова послуга стане альтернативою Google Диск та iCloud, пропонуючи надійне наскрізне шифрування (end-to-end encryption) для захисту даних користувачів, пише WABetaInfo.

Вихід за межі лімітів Google Drive

Основною причиною такого кроку стало рішення Google почати враховувати обсяг резервних копій WhatsApp у загальний ліміт безкоштовного сховища (15 Гб). Багато користувачів Android зіткнулися з нестачею місця, тому власна інфраструктура Meta дозволить видалити дані месенджера з Google Drive та звільнити простір для інших файлів.

Тарифи та обсяги пам’яті

Послуга передбачатиме два рівні використання:

Безкоштовний рівень: Користувачі зможуть отримати 2 ГБ вільного місця для своїх чатів.

Платний рівень: За $0,99 (періодичність оплати поки уточнюється) пропонуватиметься 50 Гб простору.

Безпека та конфіденційність

Резервні копії будуть захищені за допомогою технології passkey, що дозволяє використовувати для доступу відбиток пальця, сканування обличчя або системний пароль пристрою. Крім того, дані шифруватимуться 64-бітним ключем безпеки. Це гарантує, що навіть компанія Meta не матиме доступу до вмісту листування.

Можливість вибору

В налаштуваннях Android-версії застосунку з’явиться розділ, де користувач зможе самостійно обрати провайдера для резервного копіювання: Google або WhatsApp.

Наразі функція знаходиться на етапі розробки. Поки невідомо, чи буде безкоштовний ліміт доступним для всіх, чи він стане частиною підписки WhatsApp Plus. Детальніша інформація з’явиться після офіційного релізу оновлення.

Нагадаємо, що код месенджера WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn