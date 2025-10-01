В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту

Партнер видання

Google представила нову систему захисту від програм-вимагачів для користувачів хмарного сервісу Google Диск. Вона здатна в режимі реального часу зупиняти синхронізацію заражених файлів з хмарою, пишуть в блозі Google.

Система призначена для доповнення традиційного антивірусного ПЗ та використовує ШІ-модель, навчену на мільйонах файлів, зашифрованих різними версіями програм-вимагачів (Ransomware), кожна з яких може мати свої унікальні характеристики та методи атак.

Як пояснив менеджер з продукту Google Workspace Джейсон Джеймс, ключовою перевагою нового захисту є здатність швидко виявляти підозрілу активність та негайно блокувати взаємодію з хмарою, мінімізуючи збитки.

Новий інструмент розпізнає основну сигнатуру атаки програм-вимагачів — спробу масового шифрування або пошкодження файлів — і оперативно втручається, створюючи захисну оболонку навколо них. Після чого він блокує синхронізацію файлів з хмарою, перш ніж програма-вимагач зможе поширитися. Крім того, вбудована функція виявлення вірусів на Диску, а також у Gmail і Chrome допомагає запобігти поширенню шкідливих програм на інші пристрої з метою захоплення всієї мережі.

Нова функція захисту має обмеження, оскільки працює лише на настільних комп’ютерах. Крім того, вона діє тільки в рамках екосистеми Google Диска і не захищає файли, що зберігаються поза цим сервісом.