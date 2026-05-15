Новини 15/05/2026 08:50

Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT

Андрій Савчук

Автор новин

Компанія OpenAI оголосила про новий спосіб взаємодії із системою агентного програмування Codex — безпосередньо зі смартфона. Тепер користувачі мобільного застосунку ChatGPT можуть дистанційно керувати Codex — навіть перебуваючи далеко від комп’ютера. Нова опція доступна для всіх, включно з власниками безкоштовних тарифних планів.

Codex у мобільному застосунку ChatGPT

Хоча Codex вже давно існує як окремий застосунок, OpenAI вирішила інтегрувати функції дистанційного доступу безпосередньо до мобільної версії ChatGPT для iPhone, iPad і Android.

Компанія пояснює задум так: коли агенти беруть на себе тривалі завдання, виникає нова модель співпраці. Щоб робота не зупинялася, потрібна можливість відповісти на запит, переглянути результати, змінити напрямок або затвердити наступний крок — тепер все це можна робити з телефону.

Серед ключових сценаріїв використання — підтвердження завдань Codex і запуск нових запитів до системи, поки користувач знаходиться далеко від комп’ютера.

Більше, ніж просто дистанційне керування

OpenAI підкреслює, що нова функціональність виходить за межі звичайного віддаленого доступу. Після підключення до комп’ютера, де запущено Codex — це може бути ноутбук, Mac mini, чи хмарне середовище — застосунок завантажує його актуальний стан. Користувач отримує доступ до всіх активних гілок, може переглядати результати, затверджувати команди, змінювати моделі або починати нові завдання.

При цьому файли, облікові дані та локальні налаштування залишаються на машині, де працює Codex, а оновлення — знімки екрана, вивід терміналу, diff-и, результати тестів — надходять на телефон у режимі реального часу.

Доступність

Підтримка Codex у мобільному застосунку ChatGPT починає розгортатися вже зараз для iPhone та Android. Підтримку Windows OpenAI обіцяє додати пізніше. Щоб скористатися новою функцією, достатньо оновити мобільний ChatGPT і десктопний застосунок Codex — налаштування підключення знаходяться в боковій панелі Codex.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

