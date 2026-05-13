$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

Переговори між Samsung Electronics та найбільшою профспілкою компанії зайшли у глухий кут. У середу, 13 травня, посередницька комісія офіційно оголосила про крах домовленостей — за вісім днів до запланованого 18-денного страйку на заводах по виготовленню мікрочіпів.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Кім Мін-сок негайно скликав екстрене засідання уряду, назвавши ситуацію потенційною загрозою для національної економіки. У квітні 2026 року напівпровідники становили 37% від загального обсягу експорту Південної Кореї, порівняно з 20% роком раніше. Про це пише Tom’s Hardware.

Що вимагає профспілка

Оскільки зростання попиту на мікрочіпи для графічних процесорів підвищив капіталізацію Samsung Electronics до $1 трильйону, профспілка вимагає спрямовувати 15% річного операційного прибутку компанії на преміювання працівників, а також скасувати стелю бонусів у розмірі 50% базового окладу.

Керівництво Samsung пропонує разову виплату ~$340 000 за 2026 рік, але відмовляється закріплювати зміни постійно.

Працівники відхилили цю пропозицію — вони хочуть щорічних виплат, як у конкурента SK Hynix, чиї співробітники можуть отримати до $477 000 цього року і до $900 000 наступного.

Два дні марафонських переговорів — і нічого

Колапс стався після двох діб переговорів під егідою Національної комісії з трудових відносин Кореї. Комісія припинила засідання, пославшись на непоборну прірву між позиціями сторін та прохання самої профспілки зупинити процес. Представник профспілки Чхве Син-хо заявив, що об’єднання «більше не розглядає можливості додаткових переговорів» до початку страйку 21 травня.

За його словами, з 17 годин медіації 16 були витрачені на просте очікування. Менеджмент Samsung, на його думку, свідомо затягував процес, щоб підірвати страйковий імпульс, але так і не запропонував жодних суттєвих змін.

Samsung зі свого боку висловив жаль із приводу зриву переговорів і заявив про готовність продовжувати діалог.

Ціна питання: до $700 мільйонів на добу

Аналітики JPMorgan підрахували, що 18-денний простій коштуватиме Samsung понад 4 трильйони вон прямих збитків — близько 1% річного доходу напівпровідникового підрозділу. Профессор Сонг Хон-дже з Сеульського університету оцінює втрати вище — приблизно 1 трильйон вон ($700 мільйонів) на добу. Сама профспілка говорить про потенційний сукупний збиток до 30 трильйонів вон ($20,3 млрд).

Навіть разовий одноденний страйк у квітні показав, чим загрожує повноцінна зупинка: виробництво чіпів пам’яті впало на 18% у нічну зміну, а завантаженість контрактних ліній скоротилась на 58%.

Масштаб конфлікту зростає

Профспілка Samsung нині налічує понад 90 000 членів — більш як 70% корейської робочої сили компанії. Для порівняння: під час першого в історії Samsung страйку у 2024 році вона об’єднувала лише 32 000 осіб.

Теоретично влада може запровадити механізм екстреного арбітражу, який автоматично заморожує страйк на 30 днів. Однак міністр праці Кім Йон-хун поки що утримується від цього кроку, закликаючи вирішити суперечку через діалог. Профспілка попередила, що подібне рішення лише загострить відносини між менеджментом і працівниками.

Інструмент використовувався вкрай рідко і став би нестандартним кроком для нинішньої адміністрації, яка традиційно налаштована лояльно до профспілок.

