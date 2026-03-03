Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн

Правоохоронці Південної Кореї опинилися в центрі гучного скандалу. Невдовзі після того, як місцева поліція опублікувала прес-реліз, у якому вихвалялася вилученням криптовалюти на суму $5,6 мільйона у 124 заможних порушників податкового законодавства, більша частина цих віртуальних активів зникла.

З’ясувалось, що податкова поліція фактично власноруч передала ключі від активів у руки зловмисників. Під час публікації офіційного пресрелізу відомство додало фотографію вилучених речових доказів. Серед них був апаратний криптогаманець Ledger, а поруч із ним — аркуш паперу з чітко видимою Seed-фразою для відновлення доступу. Цього було достатньо, щоб невідомий фахівець «майже миттєво» отримав контроль над конфіскованою криптовалютою.

Місцевий експерт з аналізу блокчейну Чо Дже-У повідомив, що на момент крадіжки в гаманці було 4 мільйони токенів PRTG (Pre-Retogeum) вартістю приблизно $4,8 млн. Дані Etherscan вказують на те, що «сторона, яка перевела кошти, спочатку внесла невелику суму ETH у гаманець для покриття комісій за транзакції, а потім перевела 4 мільйони токенів PRTG через три транзакції».

У неділю співробітники Національної податкової служби Південної Кореї опублікували ще один прес-реліз, у якому «глибоко» вибачилися за витік інформації, який спричинив втрату конфіскованих активів.

Цей випадок став лише одним із ланцюжка подібних інцидентів, що вказують на системні проблеми з цифровою безпекою в корейських силових структурах. Наприклад, не так давно в поліцейській дільниці престижного району Каннам у Сеулі під час внутрішнього аудиту виявили зникнення 22 біткоїнів, які зберігалися як докази ще з 2021 року. З’ясувалося, що офіцери не дотрималися протоколів безпеки та залишили активи на гаманці, до якого мали доступ сторонні особи. В іншому випадку, у прокуратурі міста Кванджу, співробітник став жертвою фішингової атаки, яка призвела до втрати активів на суму понад $20 мільйонів.

Нагадаємо, що фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну.

