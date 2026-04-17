Новини 17/04/2026 10:28

Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Anthropic офіційно представила свою найпотужнішу на сьогодні LLM-модельClaude Opus 4.7, яка стала помітним покращенням порівняно з Opus 4.6, особливо в сфері розробки програмного забезпечення.

В Anthropic стверджують, що реліз є очевидним прогресом порівняно з попередніми моделями компанії, але новинка все ж «менш широкофункціональна», ніж майбутня модель Claude Mythos, яка зараз проходить тестування на предмет кібербезпеки.

Ключові зміни Claude Opus 4.7

  • Opus 4.7 значно краще виконує інструкції. Це означає, що запити, написані для попередніх моделей Claude, іноді можуть давати неочікувані результати: якщо попередні моделі інтерпретували інструкції вільно або повністю пропускали деякі частини, то Opus 4.7 сприймає інструкції буквально. Користувачам слід відповідно переналаштувати свої підказки та системи керування.
  • Покращена підтримка мультимодальних зображень. Opus 4.7 має кращий зір для зображень високої роздільної здатності: вона може приймати зображення до 2576 пікселів по довгому краю (~3,75 мегапікселів), що більш ніж утричі більше, ніж попередні моделі Claude. Це відкриває безліч мультимодальних застосувань, які залежать від дрібних візуальних деталей

Що стосується бенчмарків, Opus 4.7 посідає перше місце в кількох критичних категоріях:

  • Загальні знання (GDPVal-AA). Вона досягла Elo 1753, що значно перевершує GPT-5.4 (1674) та Gemini 3.1 Pro (1314).
  • Агентське кодування (SWE-bench Pro). Модель вирішила 64,3% завдань порівняно з 53,4% у попередника.
  • Міркування на рівні випускників (GPQA Diamond): досягла 94,2%, зберігаючи паритет з найсучаснішими моделями галузі, водночас покращуючи свою внутрішню узгодженість.
  • Візуальне мислення (arXiv Reasoning). З інструментами модель набрала 91,0%, що є значним стрибком порівняно з 84,7%, що спостерігалися в Opus 4.6.

Однак нова модель не є «чистим переможцем» у більшості категорій. Такі конкуренти, як GPT-5.4 та Gemini 3.1 Pro, все ще утримують лідерство в певних областях, таких як агентний пошук, де GPT-5.4 набирає 89,3% порівняно з 79,3% у Opus 4.7, а також у багатомовних питаннях та відповідях і кодуванні на основі терміналу.

Це означає, що Opus 4.7 не визнаний лідер, а спеціалізована потужна платформа, яка оптимізована для надійності та довгострокової роботи агентів.

Інтеграція та екосистема

Anthropic активно розширює присутність у професійних інструментах розробника. Opus 4.7 отримала глибшу інтеграцію з популярними IDE.

  • Агентні можливості: Модель може взаємодіяти з терміналом, виконувати команди збірки та аналізувати лог-файли для пошуку багів у рантаймі.
  • Enterprise-ready: Завдяки оновленим протоколам безпеки та зниженню рівня галюцинацій (про що повідомляє офіційний блог Anthropic), модель готова до впровадження у великі корпоративні пайплайни, де безпека коду є критичною.

Реліз Opus 4.7 — це відповідь на запит ринку щодо переходу від «чат-ботів» до «агентів дії». Для IT-сектору це означає:

  1. Прискорення циклу розробки: Рутинні та складні задачі з рефакторингу тепер можна делегувати ШІ з меншим контролем.
  2. Новий рівень IDE: Очікується, що плагіни для VS Code та JetBrains на базі Opus 4.7 стануть значно автономнішими.
  3. Конкуренція архітектур: Успіх Mythos може змусити інших гравців переглянути підходи до навчання моделей, зміщуючи фокус з обсягу даних на якість логічного виведення.

Opus 4.7 вже доступна через API Anthropic та в інтерфейсі Claude.ai для передплатників тарифів Pro та Team.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude.

