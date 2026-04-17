Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі

Компанія Anthropic офіційно представила свою найпотужнішу на сьогодні LLM-модель — Claude Opus 4.7, яка стала помітним покращенням порівняно з Opus 4.6, особливо в сфері розробки програмного забезпечення.

В Anthropic стверджують, що реліз є очевидним прогресом порівняно з попередніми моделями компанії, але новинка все ж «менш широкофункціональна», ніж майбутня модель Claude Mythos, яка зараз проходить тестування на предмет кібербезпеки.

Ключові зміни Claude Opus 4.7

Opus 4.7 значно краще виконує інструкції. Це означає, що запити, написані для попередніх моделей Claude, іноді можуть давати неочікувані результати: якщо попередні моделі інтерпретували інструкції вільно або повністю пропускали деякі частини, то Opus 4.7 сприймає інструкції буквально. Користувачам слід відповідно переналаштувати свої підказки та системи керування.

Покращена підтримка мультимодальних зображень. Opus 4.7 має кращий зір для зображень високої роздільної здатності: вона може приймати зображення до 2576 пікселів по довгому краю (~3,75 мегапікселів), що більш ніж утричі більше, ніж попередні моделі Claude. Це відкриває безліч мультимодальних застосувань, які залежать від дрібних візуальних деталей

Що стосується бенчмарків, Opus 4.7 посідає перше місце в кількох критичних категоріях:

Загальні знання (GDPVal-AA). Вона досягла Elo 1753, що значно перевершує GPT-5.4 (1674) та Gemini 3.1 Pro (1314).

Агентське кодування (SWE-bench Pro). Модель вирішила 64,3% завдань порівняно з 53,4% у попередника.

Міркування на рівні випускників (GPQA Diamond) : досягла 94,2%, зберігаючи паритет з найсучаснішими моделями галузі, водночас покращуючи свою внутрішню узгодженість.

Візуальне мислення (arXiv Reasoning). З інструментами модель набрала 91,0%, що є значним стрибком порівняно з 84,7%, що спостерігалися в Opus 4.6.

Однак нова модель не є «чистим переможцем» у більшості категорій. Такі конкуренти, як GPT-5.4 та Gemini 3.1 Pro, все ще утримують лідерство в певних областях, таких як агентний пошук, де GPT-5.4 набирає 89,3% порівняно з 79,3% у Opus 4.7, а також у багатомовних питаннях та відповідях і кодуванні на основі терміналу.

Це означає, що Opus 4.7 не визнаний лідер, а спеціалізована потужна платформа, яка оптимізована для надійності та довгострокової роботи агентів.

Інтеграція та екосистема

Anthropic активно розширює присутність у професійних інструментах розробника. Opus 4.7 отримала глибшу інтеграцію з популярними IDE.

Агентні можливості: Модель може взаємодіяти з терміналом, виконувати команди збірки та аналізувати лог-файли для пошуку багів у рантаймі.

Enterprise-ready: Завдяки оновленим протоколам безпеки та зниженню рівня галюцинацій (про що повідомляє офіційний блог Anthropic), модель готова до впровадження у великі корпоративні пайплайни, де безпека коду є критичною.

Реліз Opus 4.7 — це відповідь на запит ринку щодо переходу від «чат-ботів» до «агентів дії». Для IT-сектору це означає:

Прискорення циклу розробки: Рутинні та складні задачі з рефакторингу тепер можна делегувати ШІ з меншим контролем. Новий рівень IDE: Очікується, що плагіни для VS Code та JetBrains на базі Opus 4.7 стануть значно автономнішими. Конкуренція архітектур: Успіх Mythos може змусити інших гравців переглянути підходи до навчання моделей, зміщуючи фокус з обсягу даних на якість логічного виведення.

Opus 4.7 вже доступна через API Anthropic та в інтерфейсі Claude.ai для передплатників тарифів Pro та Team.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude.