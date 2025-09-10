Claude тепер може створювати та редагувати файли
Чат-бот на базі моделей Claude від компанії Anthropic тепер може створювати та редагувати електронні таблиці Excel, документи, презентації PowerPoint та PDF-файли безпосередньо в Claude.ai та настільному додатку. Про це повідомляє сайт Anthropic.
Замість того, щоб отримувати лише текстові відповіді, користувачі можуть разом із запитом завантажити відповідні дані та отримати у відповідь готові до використання файли.
Створення файлів вже доступне в режимі попереднього перегляду для передплатників тарифів планів Max, Team та Enterprise. Користувачі Pro отримають доступ найближчими тижнями.
Щоб розпочати створення файлів, достатньо виконати наступні дії:
- Увімкніть «Оновлене створення та аналіз файлів» у розділі «Налаштування» > «Функції» > «Експериментально».
- Завантажте відповідні файли або опишіть, що вам потрібно.
- Керуйте роботою Claude через чат.
- Завантажте готові файли або збережіть їх безпосередньо на Google Диску.
Anthropic ділиться прикладами того, як користувачі можуть використовувати нову функцію:
- Перетворіть дані на аналітичні висновки: надайте Claude необроблені дані та отримайте готові результати з очищеними даними, статистичним аналізом, діаграмами та письмовими висновками.
- Створення електронних таблиць: опишіть, що вам потрібно — фінансові моделі з аналізом сценаріїв, трекери проектів з автоматизованими панелями інструментів або шаблони бюджету з розрахунками відхилень. Claude створить їх за допомогою робочих формул та кількох аркушів.
- Робота в різних форматах: завантажте PDF-звіт і отримайте слайди PowerPoint. Поділіться нотатками зустрічей і отримайте відформатований документ. Завантажуйте рахунки-фактури та отримайте готові електронні таблиці з розрахунками.
Компанія Anthropic запевняє, що створення та редагування файлів значно покращує функціональність Claude, оскільки перетворює його на інструмент для підвищеною продуктивністю.
