Claude тепер може створювати та редагувати файли

Партнер видання

Чат-бот на базі моделей Claude від компанії Anthropic тепер може створювати та редагувати електронні таблиці Excel, документи, презентації PowerPoint та PDF-файли безпосередньо в Claude.ai та настільному додатку. Про це повідомляє сайт Anthropic.

Замість того, щоб отримувати лише текстові відповіді, користувачі можуть разом із запитом завантажити відповідні дані та отримати у відповідь готові до використання файли.

Створення файлів вже доступне в режимі попереднього перегляду для передплатників тарифів планів Max, Team та Enterprise. Користувачі Pro отримають доступ найближчими тижнями.

Щоб розпочати створення файлів, достатньо виконати наступні дії:

Увімкніть «Оновлене створення та аналіз файлів» у розділі «Налаштування» > «Функції» > «Експериментально».

Завантажте відповідні файли або опишіть, що вам потрібно.

Керуйте роботою Claude через чат.

Завантажте готові файли або збережіть їх безпосередньо на Google Диску.

Anthropic ділиться прикладами того, як користувачі можуть використовувати нову функцію:

Перетворіть дані на аналітичні висновки: надайте Claude необроблені дані та отримайте готові результати з очищеними даними, статистичним аналізом, діаграмами та письмовими висновками.

Створення електронних таблиць: опишіть, що вам потрібно — фінансові моделі з аналізом сценаріїв, трекери проектів з автоматизованими панелями інструментів або шаблони бюджету з розрахунками відхилень. Claude створить їх за допомогою робочих формул та кількох аркушів.

Робота в різних форматах: завантажте PDF-звіт і отримайте слайди PowerPoint. Поділіться нотатками зустрічей і отримайте відформатований документ. Завантажуйте рахунки-фактури та отримайте готові електронні таблиці з розрахунками.

Компанія Anthropic запевняє, що створення та редагування файлів значно покращує функціональність Claude, оскільки перетворює його на інструмент для підвищеною продуктивністю.