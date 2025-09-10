logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/09/2025

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Дмитро Сімагін

Журналіст

Чат-бот на базі моделей Claude від компанії Anthropic тепер може створювати та редагувати електронні таблиці Excel, документи, презентації PowerPoint та PDF-файли безпосередньо в Claude.ai та настільному додатку. Про це повідомляє сайт Anthropic.

Замість того, щоб отримувати лише текстові відповіді, користувачі можуть разом із запитом завантажити відповідні дані та отримати у відповідь готові до використання файли. 

Створення файлів вже доступне в режимі попереднього перегляду для передплатників тарифів планів Max, Team та Enterprise. Користувачі Pro отримають доступ найближчими тижнями.

Щоб розпочати створення файлів, достатньо виконати наступні дії:

  • Увімкніть «Оновлене створення та аналіз файлів» у розділі «Налаштування» > «Функції» > «Експериментально».
  • Завантажте відповідні файли або опишіть, що вам потрібно.
  • Керуйте роботою Claude через чат.
  • Завантажте готові файли або збережіть їх безпосередньо на Google Диску.

Anthropic ділиться прикладами того, як користувачі можуть використовувати нову функцію:

Спецпроєкти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
  • Перетворіть дані на аналітичні висновки: надайте Claude необроблені дані та отримайте готові результати з очищеними даними, статистичним аналізом, діаграмами та письмовими висновками.
  • Створення електронних таблиць: опишіть, що вам потрібно — фінансові моделі з аналізом сценаріїв, трекери проектів з автоматизованими панелями інструментів або шаблони бюджету з розрахунками відхилень. Claude створить їх за допомогою робочих формул та кількох аркушів.
  • Робота в різних форматах: завантажте PDF-звіт і отримайте слайди PowerPoint. Поділіться нотатками зустрічей і отримайте відформатований документ. Завантажуйте рахунки-фактури та отримайте готові електронні таблиці з розрахунками.

Компанія Anthropic запевняє, що створення та редагування файлів значно покращує функціональність Claude, оскільки перетворює його на інструмент для підвищеною продуктивністю.

Спецпроєкти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

 

Найбільш обговорювані статті

Побутова техніка Tesla: армовані метали, передові полімери та доступна ціна. Що представлено в лінійках
JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDEJetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиноюChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLMМінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM
Projects тепер доступні й для безкоштовних користувачів ChatGPTФункція Projects тепер доступна для безкоштовних користувачів ChatGPT
На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 рокуНа GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посиланьХакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в AndroidGoogle випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic: штучний інтелект навчився брехати заради власних інтересів

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

У чат-боті Claude з'явився голосовий режим

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 4 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 7 днів назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 3 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 6 днів назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 7 днів назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 2 тижні назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Новини

Claude тепер може створювати та редагувати файли

 4 хвилини назад

Користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати

 17 години назад

Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект

 18 години назад

Google додає в Gemini підтримку аудіофайлів, завантаження папок з кодом і репозиторіїв

 22 години назад

Microsoft спрощує написання формул в Excel завдяки автодоповненню Copilot

 23 години назад

«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM

 1 день назад

Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі

 2 дні назад

IT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемами

 2 дні назад

Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini

 2 дні назад

Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX

 2 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
2.
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
3.
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
4.
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
5.
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
6.
На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року
7.
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
8.
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
9.
JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE
10.
Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: