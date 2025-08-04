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Новини 04/08/2025

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Anthropic обмежила співробітникам OpenAI доступ до Claude Code через API після того, як дізналася, що цей інструмент можуть використати для покращення майбутньої флагманської LLM-моделі GPT-5. Про це повідомляє TechCrunch.

За словами представника Anthropic Крістофера Налті, використання Claude Code для розробки конкуруючого продукту є прямим порушенням комерційних умов. Ці правила забороняють застосовувати сервіс для створення аналогічних рішень, включаючи навчання моделей та реверс-інжиніринг.

«Claude Code став вибором номер один серед програмістів, тому не дивно, що навіть інженери OpenAI користувалися ним перед запуском GPT-5», — додав Налті.

В OpenAI з обмеженням не погоджуються. Речниця компанії Ханна Вонг заявила, що тестування чужих моделей є звичайною практикою в індустрії, необхідною для оцінки прогресу та підвищення безпеки. При цьому вона висловила жаль, що Anthropic пішла на такий крок, особливо з огляду на те, що OpenAI не обмежує доступ до власного API для конкурентів.

В Anthropic у відповідь уточнили, що не повністю блокуватимуть OpenAI. Компанія збереже доступ до API, але тільки для бенчмаркінгу та порівняння моделей — але не для програмування чи внутрішнього використання.

За даними кількох джерел, обізнаних із ситуацією в OpenAI, компанія Сема Альтмана готується випустити GPT-5 «на початку серпня», тобто найближчими днями. Не виключено, що публіці також представлять першу власну LLM-модель з відкритим кодом. 

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