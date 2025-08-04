OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5
Компанія Anthropic обмежила співробітникам OpenAI доступ до Claude Code через API після того, як дізналася, що цей інструмент можуть використати для покращення майбутньої флагманської LLM-моделі GPT-5. Про це повідомляє TechCrunch.
За словами представника Anthropic Крістофера Налті, використання Claude Code для розробки конкуруючого продукту є прямим порушенням комерційних умов. Ці правила забороняють застосовувати сервіс для створення аналогічних рішень, включаючи навчання моделей та реверс-інжиніринг.
«Claude Code став вибором номер один серед програмістів, тому не дивно, що навіть інженери OpenAI користувалися ним перед запуском GPT-5», — додав Налті.
В OpenAI з обмеженням не погоджуються. Речниця компанії Ханна Вонг заявила, що тестування чужих моделей є звичайною практикою в індустрії, необхідною для оцінки прогресу та підвищення безпеки. При цьому вона висловила жаль, що Anthropic пішла на такий крок, особливо з огляду на те, що OpenAI не обмежує доступ до власного API для конкурентів.
В Anthropic у відповідь уточнили, що не повністю блокуватимуть OpenAI. Компанія збереже доступ до API, але тільки для бенчмаркінгу та порівняння моделей — але не для програмування чи внутрішнього використання.
За даними кількох джерел, обізнаних із ситуацією в OpenAI, компанія Сема Альтмана готується випустити GPT-5 «на початку серпня», тобто найближчими днями. Не виключено, що публіці також представлять першу власну LLM-модель з відкритим кодом.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: