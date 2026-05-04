Новини 04/05/2026 10:31

xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія xAI представила функцію Custom Voices, яка дозволяє користувачам створювати ідентичну цифрову копію свого голосу. Це не просто черговий інструмент для озвучення тексту — це спроба зробити взаємодію з ШІ максимально персоналізованою.

Як це працює?

Процес створення неймовірно швидкий і не потребує студійного обладнання:

  • Час запису: Вам потрібно лише близько 60–120 секунд природного мовлення.
  • Швидкість обробки: Високоякісна модель голосу готова менш ніж за 2 хвилини.
  • Інтеграція: Створений голос можна миттєво використовувати в API для перетворення тексту в мовлення (TTS) або у голосових агентах Grok.

Безпека понад усе (чи майже)

Щоб ваш голос не “вкрали” з випадкового запису в інтернеті, xAI впровадили двоетапну верифікацію:

  • Жива фраза: Користувач має прочитати спеціальну фразу-пароль у реальному часі. Система розпізнавання мовлення (STT) перевіряє, чи ви це дійсно ви.
  • Біометричне порівняння: ШІ порівнює характеристики голосу (embeddings) з парольної фрази та основного запису. Це робить практично неможливим використання заздалегідь підготовлених аудіофайлів інших людей.

Важливо: Наразі функція доступна переважно в США (за винятком штату Іллінойс через суворі закони щодо біометрії).

Паралельно консоль xAI отримала оновлену Voice Library — бібліотеку з понад 80 попередньо встановленими голосами, що охоплюють 28 мов. Використання клонованих голосів не передбачає додаткової оплати.

Функція Custom Voices побудована на базі нещодавно запущених API Grok Speech-to-Text і Text-to-Speech, а також голосової агентної моделі Grok Voice Think Fast 1.0. За словами xAI, ця модель вже застосовується в системі клієнтської підтримки та продажів Starlink.

Нагадаємо: не так давно топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців.

