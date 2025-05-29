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Новини 29/05/2025

Дуров анонсував інтеграцію чат-бота Grok у Telegram. Маск заперечує

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Ілон Маск спростував твердження Павла Дурова про партнерство між Telegram і компанією xAI. За словами засновника Telegram, чат-бот Grok від xAI з’явиться в месенджері вже влітку, його буде вбудовано в пошук для всіх користувачів. Про це повідомляє CoinDesk.

Разом з анонсом Дуров опублікував відео, яке демонструє можливості інтеграції Grok в пошук Telegram: якщо система не знаходить відповіді, з’являється кнопка «Ask Grok», що дозволяє поставити питання штучному інтелекту. 

Угода також включає інвестиції у розмірі $300 мільйонів готівкою та в акціонерний капітал Telegram від xAI, а також 50% частки доходів від передплати на платні тарифи xAI, оформлені через Telegram.

Анонс викликав ажіотаж у користувачів, але все виявилося не так однозначно. Ілон Маск прокоментував пост Дурова словами про те, що ніякої угоди між двома компаніями ще немає. На це Дуров відповів, що домовленість справді є, але формально папери ще не підписані.

Grok — це чат-бот від компанії xAI, розроблений як альтернатива ChatGPT. Grok вже інтегрований у Premium-підписку соціальної мережі X, чат-бот працює на базі великих мовних моделей серії Grok-1.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому команда Telegram випустила нову бета-версію застосунку, в якому з’явилось кілька невеликих покращень: оновлений інтерфейс історій та автоматичний переклад повідомлень у каналах.

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