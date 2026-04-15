Новини 15/04/2026 10:35

Anthropic запускає Routines: автоматизація Claude Code без участі розробника

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Anthropic представила нову функцію під назвою Routines для свого інструменту кодування Claude Code. Це хмарний сервіс, який дозволяє автоматизувати повторювані завдання розробки, запускаючи їх на інфраструктурі Anthropic, що позбавляє користувачів необхідності тримати комп’ютер увімкненим для виконання тривалих операцій.

Що таке Routines?

Routine (рутина) — це збережена конфігурація Claude Code, яка включає:

  • Інструкцію (промпт) із завданням для моделі.
  • Доступ до репозиторіїв (одного або кількох).
  • Набір конекторів для взаємодії із зовнішніми інструментами (Slack, Linear, GitHub тощо).

На відміну від стандартних сесій у терміналі, рутини працюють автономно у вебінтерфейсі Claude Code.

Три типи тригерів для запуску

Система дозволяє налаштовувати гнучкі сценарії виконання:

  1. За розкладом (Scheduled): виконання завдань з певною періодичністю (щогодини, щодня або щотижня). Наприклад, для нічного аналізу логів або щотижневого оновлення документації.
  2. Через API: запуск рутини за запитом через HTTP-ендпоїнт. Це дозволяє інтегрувати Claude у власні внутрішні інструменти або системи сповіщень.
  3. Події GitHub: автоматична реакція на pull requests, push-івенти або створення issue. Це робить Claude повноцінним учасником CI/CD процесів, здатним самостійно перевіряти код або сортувати тікети.

Ключові особливості та обмеження

  • Хмарна інфраструктура: Завдання виконуються на серверах Anthropic, тому закриття ноутбука не перериває процес.
  • Ідентифікація: Будь-які дії рутини (коміти, повідомлення в Slack) виконуються від імені облікового запису користувача, який її створив.
  • Ліміти: Існують добові обмеження на кількість запусків: 5 для Pro, 15 для Max та 25 для командних/корпоративних планів. Використання рутин також витрачає загальні ліміти повідомлень у підписці.

Рутини доступні в планах Pro, Max, Team та Enterprise з увімкненим Claude Code on the web. 

Як почати користуватися

Налаштувати рутини можна двома способами:

  • Через вебінтерфейс: на сайті claude.ai/code.
  • Через CLI: за допомогою команд /schedule list, /schedule update або /schedule run.

Хоча деякі експерти порівнюють новинку з «розумними» cron-завданнями, головна перевага рутин полягає в їхній здатності приймати динамічні рішення на основі контексту коду, що значно перевершує можливості традиційних скриптів автоматизації.

Нагадаємо, кілька днів тому Anthropic представила нову платформу керування агентами Claude Managed Agents.

Anthropic запускає Routines: автоматизація Claude Code без участі розробника

 15.04.2026 10:35

