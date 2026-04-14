Українці майже наздогнали американців за показником активного використання штучного інтелекту

Згідно зі свіжим опитуванням Gallup, впровадження штучного інтелекту в США досягло історичного рубежу. Вперше в історії 50% усіх працюючих американців використовують ШІ у своїй професійній діяльності. Частка тих, хто використовує технологію щоденно, зросла до рекордних 13%.

Для порівняння: за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 12% українців використовують ШІ щодня. Однак цей, майже однаковий з громадянами США, показник стосується лише активних користувачів. Серед тих, хто використовує штучний інтелект час від часу, наші співвітчизники значно відстають від американців.

Основні цифри та тренди:

Рекордна частота використання: 28% американців звертаються до ШІ щодня або кілька разів на тиждень (українців — 17%).

41% працюючих громадян США заявили, що їхня організація інтегрувала технології або інструменти штучного інтелекту

Позитивне сприйняття: Попри побоювання щодо автоматизації, 65% співробітників компаній, що впровадили ШІ, позитивно оцінюють його вплив на свою продуктивність та ефективність. 16% опитаних налаштовані «надзвичайно позитивно».

Парадокс продуктивності: Поки окремі працівники бачать користь (особливо в таких завданнях, як резюмування інформації), загальна корпоративна статистика неоднозначна. Дослідження Національного бюро економічних досліджень (NBER) показує, що понад 80% компаній, які інвестують мільярди в ШІ, поки не фіксують значного зростання загальної продуктивності.

Вплив на робоче середовище:

Впровадження штучного інтелекту приносить американцям не лише зручність, а й зміни. Близько 27% працівників у компаніях із ШІ повідомили про «значні або дуже великі» зміни в робочих процесах протягом останнього року.

Цікаво, що штучний інтелект одночасно стимулює і найм, і скорочення:

34% компаній, що використовують ШІ, розширюють штат.

Водночас 23% таких фірм проводять скорочення (проти 16% у компаніях без ШІ).

Ринок праці перебуває у стані трансформації. Хоча гіганти на кшталт Alphabet (Google) подвоюють витрати на ШІ (досягнувши $180 мільярдів на рік), бізнес все ще вчиться ефективно інтегрувати ці інструменти. Поки що штучний інтелект найкраще зарекомендував себе як помічник для виконання конкретних завдань, проте його роль у фундаментальній зміні робочих процесів лише починає формуватися.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn