logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/09/2025

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Дмитро Сімагін

Журналіст

Опитування Dice, проведене серед понад 200 IT-працівників, виявило широке розчарування автоматизованою перевіркою резюме. Багато респондентів стверджує, що цей процес сприяє маніпуляціям ключовими словами, а не наявності необхідної кваліфікації.

Більшість заявили, що, на їхню думку, системи штучного інтелекту часто не помічають кваліфікованих кандидатів, якщо вони не адаптують свої резюме за допомогою «правильних» ключових слів.

Це спонукає багатьох спеціалістів змінювати або навіть скорочувати свої резюме, щоб покращити сумісність з автоматизованими інструментами, часто видаляючи деталі про особистість чи минулі досягнення.

8 з 10 опитаних розповіли, що система аналізу на основі штучного інтелекту змушує їх перебільшувати свою кваліфікацію, щоб їхнє резюме було помічено.

30% респондентів зізналися, що думають над тим, щоб піти з індустрії, багато в чому через процес найму, який став «безнадійним» і «знеособленим».

Багато ІТ-фахівців скаржаться, що алгоритми фільтрують резюме за дивними критеріями. Наприклад, правильне написання назви інструменту може зіграти проти кандидата, якщо система «очікує» типову друкарську помилку. Інші зазначають, що штучний інтелект не розпізнає деякі навички.

Експерти тепер радять адаптувати резюме під алгоритми: використовувати більше контексту, ключових слів та конкретних описів досягнень. Але однієї згадки «AI» недостатньо: потрібно показувати реальні проекти та їхній ефект.

Джонатан Кестенбаум, керуючий директор з технологічної стратегії та партнерів AMS, каже, що для успішного проходження систем перевірки ІТ-фахівцям слід адаптувати свої резюме, включивши до них контекст та опис, багатий на ключові слова.

«Вони також повинні включити описи своїх технічних досягнень, які демонструють здатність кандидата використовувати можливості штучного інтелекту та машинного навчання», – додає він.

Фадл Аль Тарзі, CEO та співзасновник Університету Нексфорд, вважає, що якщо резюме не оптимізовано за допомогою «правильної мови», воно може ніколи не пройти перший фільтр.

Головна > Новини > «Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Найбільш обговорювані статті

В Україні підрахували, як айтівці донатять на арміюВ Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорівКод, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з ClaudeAnthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude
Більшість проектів open source тримаються на одному розробникуБільшість проектів open source тримаються на одному розробнику
OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду ZedАгент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
Розробники платять більше за використання ШІ, хоча ціна токенів знижуєтьсяРозробники платять більше за використання ШІ, хоча ціна токенів знижується
Antropic тестує веб-додаток Claude CodeAnthropic тестує веб-додаток Claude Code
Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAIКолишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 1 місяць назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Новини - 1 тиждень назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером
Новини - 1 тиждень назад
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Новини

Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android

 4 хвилини назад

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

 1 годину назад

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

 4 години назад

На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року

 6 години назад

Функція Projects тепер доступна для безкоштовних користувачів ChatGPT

 8 години назад

Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

 1 день назад

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

 1 день назад

JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE

 1 день назад

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

 1 день назад

WordPress випустила інструмент для розробки Telex

 1 день назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
2.
Anthropic тестує веб-додаток Claude Code
3.
В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
4.
OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%
5.
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
6.
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude
7.
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
8.
Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python
9.
LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки
10.
Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: