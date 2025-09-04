«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Опитування Dice, проведене серед понад 200 IT-працівників, виявило широке розчарування автоматизованою перевіркою резюме. Багато респондентів стверджує, що цей процес сприяє маніпуляціям ключовими словами, а не наявності необхідної кваліфікації.

Більшість заявили, що, на їхню думку, системи штучного інтелекту часто не помічають кваліфікованих кандидатів, якщо вони не адаптують свої резюме за допомогою «правильних» ключових слів.

Це спонукає багатьох спеціалістів змінювати або навіть скорочувати свої резюме, щоб покращити сумісність з автоматизованими інструментами, часто видаляючи деталі про особистість чи минулі досягнення.

8 з 10 опитаних розповіли, що система аналізу на основі штучного інтелекту змушує їх перебільшувати свою кваліфікацію, щоб їхнє резюме було помічено.

30% респондентів зізналися, що думають над тим, щоб піти з індустрії, багато в чому через процес найму, який став «безнадійним» і «знеособленим».

Багато ІТ-фахівців скаржаться, що алгоритми фільтрують резюме за дивними критеріями. Наприклад, правильне написання назви інструменту може зіграти проти кандидата, якщо система «очікує» типову друкарську помилку. Інші зазначають, що штучний інтелект не розпізнає деякі навички.

Експерти тепер радять адаптувати резюме під алгоритми: використовувати більше контексту, ключових слів та конкретних описів досягнень. Але однієї згадки «AI» недостатньо: потрібно показувати реальні проекти та їхній ефект.

Джонатан Кестенбаум, керуючий директор з технологічної стратегії та партнерів AMS, каже, що для успішного проходження систем перевірки ІТ-фахівцям слід адаптувати свої резюме, включивши до них контекст та опис, багатий на ключові слова.

«Вони також повинні включити описи своїх технічних досягнень, які демонструють здатність кандидата використовувати можливості штучного інтелекту та машинного навчання», – додає він.

Фадл Аль Тарзі, CEO та співзасновник Університету Нексфорд, вважає, що якщо резюме не оптимізовано за допомогою «правильної мови», воно може ніколи не пройти перший фільтр.