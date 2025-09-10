logo

Новини 10/09/2025

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Незважаючи на те, що фронтенд залишається найпоширенішою категорією серед кандидатів, які шукають роботу в українському IT, в ній зменшується частка розробників з досвідом менше двох років. При цьому частка досвідчених фронтендерів зростає. Це свідчать дані платформи Djinni.

Схожа ситуація спостерігається з іншими професіями, які традиційно вважаються легкими для старту в IT: тестувальниками та дизайнерами. 

Натомість все популярнішим стає початок кар’єри в аналітиці або світчинг з іншої спеціальності, тому що в категорії Data Analyst зростає кількість кандидатів на всіх рівнях досвіду, причому серед новачків значно швидше.

Нагадаємо, що пошук роботи для людей без досвіду в ІТ значно складніший, ніж у професіоналів. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% кандидатів шукають роботу понад рік. 75% розробників-початківців знаходяться в пошуку понад два місяці.

За даними DOU, більшість (64%) з тих, хто шукає нову роботу в ІТ, становлять світчери, які хочуть змінити свою нинішню професію на більш перспективну та високооплачувану. Ще 32% — це студенти чи випускники, які шукають першу роботу.

