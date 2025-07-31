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Новини 31/07/2025

НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило 6 вакансій у відділ детективів з цифрових розслідувань. Відомство запрошує на роботу трьох детективів і трьох головних спеціалістів. Кожна посада передбачає володіння хоча б однією мовою програмування. 

Для більшості посад стаж попередньої роботи не обов’язковий, але кандидат має відповідати вимогам, які викладені у вакансії. Крім того, він має бути готовим пройти кваліфікаційний іспит (тестування) на знання законодавства, загальних здібностей та психологічний тест.

 

Детектив (Full‑stack) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
  • Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
  • Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
    • Спецпроєкти
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  • Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
    • Спецпроєкти
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  • Стаж роботи тривалістю не менше одного року в одній з наступних сфер: інформаційних технологій, аудиту, управління ризиками, системного та бізнес-аналізу, корпоративної (економічної) розвідки, управління даними.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.

 

Детектив (Back-end) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Знання та практичні навички однієї або декількох з наступних мов програмування: Python (Django, Flask, FastAPI) / JavaScript (Node.js) / Java / Dart / Go (Golang) / C# (.NET) / Rust / PHP, інших мов програмування.
  • Вміння працювати з API та інтеграцією зовнішніх сервісів.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Знання основ роботи з базами даних (SQL/NoSQL).
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
  • Стаж роботи не обов’язковий.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.

 

Детектив (DBA) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
  • Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
  • Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
  • Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
  • Стаж роботи не обов’язковий.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.

 

Головний спеціаліст (Full‑stack) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Досвід роботи з front-end технологіями (HTML, CSS, JavaScript, фреймворки типу React, Angular або Vue.js).
  • Знання back-end розробки (мови програмування, такі як Python, Node.js, Java, PHP або інші, та робота з базами даних).
  • Розуміння принципів API, інтеграції систем і обробки даних.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка).
  • Стаж роботи не обов’язковий.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.

 

Головний спеціаліст (Back-end) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Знання та практичні навики однієї або декількох з наступних мов програмування: Python (Django, Flask, FastAPI) / JavaScript (Node.js) / Java / Dart / Go (Golang) / C# (.NET) / Rust / PHP, інших мов програмування.
  • Вміння працювати з API та інтеграцією зовнішніх сервісів.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Знання основ роботи з базами даних (SQL/NoSQL).
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
  • Стаж роботи не обов’язковий.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.

 

Головний спеціаліст (DBA) 

Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.

Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).

Вимоги:

  • Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
  • Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
  • Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
  • Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
  • ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
  • Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
  • Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
  • Стаж роботи не обов’язковий.
  • Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Партнер видання

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