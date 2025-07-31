НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило 6 вакансій у відділ детективів з цифрових розслідувань. Відомство запрошує на роботу трьох детективів і трьох головних спеціалістів. Кожна посада передбачає володіння хоча б однією мовою програмування.
Для більшості посад стаж попередньої роботи не обов’язковий, але кандидат має відповідати вимогам, які викладені у вакансії. Крім того, він має бути готовим пройти кваліфікаційний іспит (тестування) на знання законодавства, загальних здібностей та психологічний тест.
Детектив (Full‑stack)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
- Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
- Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
- Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
- Стаж роботи тривалістю не менше одного року в одній з наступних сфер: інформаційних технологій, аудиту, управління ризиками, системного та бізнес-аналізу, корпоративної (економічної) розвідки, управління даними.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Детектив (Back-end)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Знання та практичні навички однієї або декількох з наступних мов програмування: Python (Django, Flask, FastAPI) / JavaScript (Node.js) / Java / Dart / Go (Golang) / C# (.NET) / Rust / PHP, інших мов програмування.
- Вміння працювати з API та інтеграцією зовнішніх сервісів.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Знання основ роботи з базами даних (SQL/NoSQL).
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
- Стаж роботи не обов’язковий.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Детектив (DBA)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 69 038,00 грн (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
- Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
- Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
- Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
- Стаж роботи не обов’язковий.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Головний спеціаліст (Full‑stack)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Досвід роботи з front-end технологіями (HTML, CSS, JavaScript, фреймворки типу React, Angular або Vue.js).
- Знання back-end розробки (мови програмування, такі як Python, Node.js, Java, PHP або інші, та робота з базами даних).
- Розуміння принципів API, інтеграції систем і обробки даних.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка).
- Стаж роботи не обов’язковий.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Головний спеціаліст (Back-end)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Знання та практичні навики однієї або декількох з наступних мов програмування: Python (Django, Flask, FastAPI) / JavaScript (Node.js) / Java / Dart / Go (Golang) / C# (.NET) / Rust / PHP, інших мов програмування.
- Вміння працювати з API та інтеграцією зовнішніх сервісів.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Знання основ роботи з базами даних (SQL/NoSQL).
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
- Стаж роботи не обов’язковий.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
Головний спеціаліст (DBA)
Робота в м. Київ на повну зайнятість. Надається відстрочка.
Посадовий оклад: 40 680,00 грн. (доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України).
Вимоги:
- Знання та досвід роботи з однією або декількома з наступних СУБД: реляційними (Oracle / PostgreSQL / MySQL (MariaDB) / Microsoft SQL Server), NoSQL (MongoDB / Elasticsearch / Redis).
- Володіння одним або декількома з наступних процедурних розширень PL/SQL, PL/pgSQL, T-SQL, Procedural SQL, навички роботи з NoSQL.
- Знання принципів проєктування та реалізації сховищ даних (DWH, Data Lake, гібридні системи)
- Знання принципів оптимізації запитів та продуктивності баз даних.
- ІТ-рішення та автоматизація: досвід розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних систем, автоматизації бізнес-процесів буде перевагою.
- Розуміння принципів обробки даних, базові знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації, візуалізації даних. Досвід роботи з інструментами для збору та аналізу даних.
- Вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр з 2016 року) за напрямом Електроніка, автоматизація та електронні комунікації; Інформаційні технології; Математика та статистика; Соціальні та поведінкові науки (Економіка), Правознавство.
- Стаж роботи не обов’язковий.
- Володіння державною мовою — вільне**, Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою.
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