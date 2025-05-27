«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

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Відмова IT-галузі від найму фахівців початкового рівня досягла тривожного рівня. Директор з економічних можливостей LinkedIn Аніш Раман попередив, що «нижня сходинка кар’єрних сходів руйнується», оскільки штучний інтелект ліквідовує потребу в новачках. Про це пише TechCrunch.

Згідно зі звітом, опублікованим венчурною компанією SignalFire, найм новачків у 15 найбільших IT-компаніях з 2019 року скоротився на понад 50%. Якщо порівнювати з 2023 роком, то кількість працевлаштувань новачків в IT зменшилася на 25%.

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До пандемії джуніори без досвіду становили 15% від загальної кількості працівників великих технологічних компаній, тепер цей показник знизився до 7%.

У стартапах новачки складають менше 6% від загальної кількості найнятих, причому кількість нових працівників зменшилася на 11% порівняно з 2023 роком і на понад 30% порівняно з допандемічним рівнем у 2019 році.

55% роботодавців заявили, що представники покоління Z мають труднощі з командною роботою, 37% менеджерів сказали, що вони краще використовуватимуть штучний інтелект, ніж найматимуть новачка.

Однак є й хороші новини. Технологічна галузь насправді не скорочується: навпаки, IT-вакансії поширюються на інші галузі, від охорони здоров’я до фінансів і роздрібної торгівлі. Навіть зараз у США безробіття серед розробників програмного забезпечення складає лише 2,2%, що не є вражаючим показником, але вдвічі менше, ніж в цілому по країні.

Нагадаємо, що кілька днів тому програмісти Amazon поскаржилися журналістам, що компанія примушує їх використовувати штучний інтелект.

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