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Новини 26/05/2025

Програмісти Amazon скаржаться, що компанія примушує їх використовувати штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Кілька розробників Amazon розповіли журналістам The New York Times, що за останній рік менеджмент компанії значно збільшив показники продуктивності та скоротив терміни виконання завдань, вимагаючи більш активно застосовувати інструменти на базі штучного інтелекту. Це призвело до того, що робочий процес став більш рутинним та швидким. Програмістам залишається менше часу на пошук ідей.

За словами одного з розробників Amazon, створення функцій для веб-сайту, на що раніше уходило кілька тижнів, тепер має бути завершено за кілька днів. Це можливо виконати лише завдяки автоматизації кодування за допомогою ШІ та скороченню зустрічей з колегами для обговорення ідей. 

Новий підхід до роботи з кодом фактично забирає у розробників час, який можна було витратити на роздуми про свою роботу. «Раніше у вас було багато вільного часу, тому що ви робили складний проект — він міг зайняти місяць, може два місяці, і ніхто не міг його контролювати. Тепер у вас все контролюється, і це можна зробити швидко», — пояснює Лоуренс Кац з Гарвардського університета.

Ця трансформація нагадує історичні зміни в таких галузях, як автомобілебудування, де кваліфікована ручна праця була розділена на конвеєрні завдання. Для джуніор-розробників ця автоматизація може ускладнити розвиток навичок, оскільки така робота, як тестування програмного забезпечення, де раніше можна було досліджувати код, тепер все частіше виконуються штучним інтелектом.

Amazon стверджує, що штучний інтелект доповнює, а не замінює експертизу програмування, підкреслюючи, що співпраця та експерименти залишаються ключовими завданнями. Компанія також заявила, що регулярно переглядає чисельність команд, щоб забезпечити достатні ресурси. 

Деякі розробники бачать переваги в штучному інтелекті, оскільки він позбавляє від рутини в роботі: таких завдань, як оновлення старого програмного забезпечення. Однак інші почуваються сторонніми спостерігачами в своїй професії, оскільки тепер нейромережа генерує код, а їм лише доводиться його доопрацьовувати. 

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