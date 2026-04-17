21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї

Молода польська розробниця Каміла Шевчик змогла розв’язати технічну проблему в інтерфейсі Linux, яка залишалася непоміченою або ігнорованою фахівцями ще з минулого тисячоліття. Помилка ховалася в коді віконного менеджера Enlightenment E16, реліз якого відбувся у 1997 році — за кілька років до народження самої дівчини.

Шевчик виявила недолік під час підготовки презентації для свого курсу, який вона викладає як аспірантка в університеті Саарланду в Німеччині. Момент, коли вона відкрила PDF-документ, призвів до повного зависання робочого столу.

«У мене було кілька PDF-файлів зі слайдами лекцій та аркушем для вправ, набраними в LaTeX. У якийсь момент я відкрила один із них в Atril, і весь робочий стіл завис», — написала Шевчик.

Проблема почала повторюватись. E16 зависав щоразу, коли намагався обрізати надто довге ім’я файлу, з яким вона працювала.

Для багатьох користувачів це було б просто черговим прикрим інцидентом, але молоду програмістку це спонукало до розслідування, яке зрештою призвело до виправлення коду.

Суть проблеми: «Зависання» через довгі назви

Попри те, що Enlightenment E16 досі підтримується спільнотою, цей специфічний глюк роками залишався в тіні. Проблема виникала у вельми специфічних умовах: система критично зависала під час спроби скоротити занадто довге ім’я файлу.

Дівчина не просто знайшла баг, а підготувала повноцінний патч для збірки 1.0.30. Її виправлення включає три ключові аспекти:

Обмеження ітерацій: Вона встановила ліміт у 32 ітерації для процесів обробки тексту, чого цілком достатньо для коректної роботи.

Усунення перекриттів: Запобігла виникненню «вироджених перекриттів», що з’являлися через некоректні від’ємні виправлення.

Безпека обчислень: Додала захист від помилки ділення на нуль , яка також могла призводити до збоїв.

Ситуація підкреслює, що навіть у проєктах із відкритим кодом, які існують десятиліттями, можуть ховатися неприємні артефакти минулого, для виправлення яких потрібен свіжий погляд нового покоління розробників.

Завдяки наполегливості Каміли, один із найстаріших віконних менеджерів став стабільнішим, довівши, що вік коду не є перешкодою для його вдосконалення.

Нагадаємо, два місяці тому Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться.

