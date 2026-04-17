Новини 17/04/2026 14:45

21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї

Олександр Остапенко

Автор новин

Молода польська розробниця Каміла Шевчик змогла розв’язати технічну проблему в інтерфейсі Linux, яка залишалася непоміченою або ігнорованою фахівцями ще з минулого тисячоліття. Помилка ховалася в коді віконного менеджера Enlightenment E16, реліз якого відбувся у 1997 році — за кілька років до народження самої дівчини.

Шевчик виявила недолік під час підготовки презентації для свого курсу, який вона викладає як аспірантка в університеті Саарланду в Німеччині. Момент, коли вона відкрила PDF-документ, призвів до повного зависання робочого столу. 

«У мене було кілька PDF-файлів зі слайдами лекцій та аркушем для вправ, набраними в LaTeX. У якийсь момент я відкрила один із них в Atril, і весь робочий стіл завис», — написала Шевчик. 

Проблема почала повторюватись. E16 зависав щоразу, коли намагався обрізати надто довге ім’я файлу, з яким вона працювала.

Для багатьох користувачів це було б просто черговим прикрим інцидентом, але молоду програмістку це спонукало до розслідування, яке зрештою призвело до виправлення коду.

Суть проблеми: «Зависання» через довгі назви

Попри те, що Enlightenment E16 досі підтримується спільнотою, цей специфічний глюк роками залишався в тіні. Проблема виникала у вельми специфічних умовах: система критично зависала під час спроби скоротити занадто довге ім’я файлу.

Дівчина не просто знайшла баг, а підготувала повноцінний патч для збірки 1.0.30. Її виправлення включає три ключові аспекти:

  • Обмеження ітерацій: Вона встановила ліміт у 32 ітерації для процесів обробки тексту, чого цілком достатньо для коректної роботи.
  • Усунення перекриттів: Запобігла виникненню «вироджених перекриттів», що з’являлися через некоректні від’ємні виправлення.
  • Безпека обчислень: Додала захист від помилки ділення на нуль, яка також могла призводити до збоїв.

Ситуація підкреслює, що навіть у проєктах із відкритим кодом, які існують десятиліттями, можуть ховатися неприємні артефакти минулого, для виправлення яких потрібен свіжий погляд нового покоління розробників.

Завдяки наполегливості Каміли, один із найстаріших віконних менеджерів став стабільнішим, довівши, що вік коду не є перешкодою для його вдосконалення.

Нагадаємо, два місяці тому Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться.

Найбільш обговорювані статті

Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людейРеволюція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей
Штучний інтелект «поглинув» 500 000 вакансій програмістів. Чого чекати далі?Штучний інтелект «поглинув» 500 000 вакансій програмістів. Чого чекати далі?
Українці майже наздогнали американців за показником активного використання штучного інтелекту
Чому майбутнє розробки – за low-code: думка та кейси експерта
Rockstar Games відмовилась платити хакерам $200 000: викрадені дані злито в мережу (спойлер: нічого цікавого там немає)Rockstar Games відмовилась платити хакерам $200 000: викрадені дані злито в мережу (спойлер: нічого цікавого там немає)
Microsoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClawMicrosoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClaw
Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графікЛіміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік
Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країнYouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

Команда chmod Linux та приклади зміни прав доступу

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

«Припиняйте працювати ночами перед дедлайном»: Лінус Торвальдс звернувся до розробників

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Microsoft заблокувала встановлення Windows 11 на застарілі комп'ютери

Китай замінить Windows на Linux на 50 млн ПК — це велика перемога для опенсорсу (і для Lenovo)

«Мисливець на динозаврів»: 23-річний програміст освоїв Firefox і пофіксив баг початку нульових

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Linux випустив перше ядро з підтримкою процесорів Apple M1

В xz Utils дистрибутивів Linux знайшли бекдор. Закликають терміново відмовитись від Fedora

В українській локалізації Ubuntu запропонували обрати між гей-сексом і сифілісом

Лінус Торвальдс презентував ядро Linux 6.0 з підтримкою новітніх архітектур — чого очікувати

Як відформатувати диск у Linux з командного рядка

Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок

«Просто відключимо цю безглузду штуку»: Лінус Торвальдс жаліється на лаги через технологію AMD

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

Linux завойовує Apple: представлено дистрибутив Fedora на Mac з чипами M1 і M2

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код

Як скачати та встановити Python на Windows, Linux і macOS

Топ текстів
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 1 тиждень назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Новини - 3 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Новини

21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї

 17.04.2026 14:45

Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам'яті для програм

 17.04.2026 12:01

Anthropic випустила Claude Opus 4.7. Повний огляд можливостей нової моделі

 17.04.2026 10:28

Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото

 17.04.2026 08:45

DeepL виходить за межі тексту: компанія запускає голосовий переклад у реальному часі

 16.04.2026 17:43

YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts

 16.04.2026 16:33

Роботів-собак від Boston Dynamics навчили зчитувати покази лічильників

 16.04.2026 16:01

CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»

 16.04.2026 14:50

Apple відправить розробників Siri на курси вайб-кодування. У компанії вважають цей відділ «відсталим»

 16.04.2026 12:06

Дослідники легко зламали агентів, підключених до GitHub Actions. Компанії не афішують проблему

 16.04.2026 10:55

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Google випускає офіційний додаток для Windows. Ні, не це браузер
2.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
3.
Кінець анонімності: Anthropic впроваджує обов’язкову перевірку документів для користувачів Claude
4.
Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік
5.
Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
6.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
7.
«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад
8.
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»
9.
Claude Cowork став загальнодоступним в усіх тарифних планах на Windows і macOS
10.
Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

