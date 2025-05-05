Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

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Інго Молнар, який є мейнтейнером архітектури x86, механізму блокувань і планувальника завдань в ядрі Linux, запропонував додати в ядро набір патчів, які видаляють підтримку процесорів 486 (M486, M486SX, AMD ELAN) і початкових серій процесорів 586.

Молнар пояснює свою пропозицію тим, що для підтримки CPU i486 в ядрі доводиться тримати код, що емулює операції CX8 і TSC. Цей код ускладнює ядро та його супровід. До того ж, часом він стає джерелом проблем, вирішення яких забирає час у розробників. Припинення підтримки i486 дозволить видалити з ядра 14104 рядків коду, що значно спростить деякі функції.

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Доцільність видалення підтримки процесорів 486 підтримав Лінус Торвальдс під час обговорення чергової проблеми, що виявляється при емуляції CX8. За його словами, немає причин, щоб продовжувати витрачати час розробників на вирішення проблем, що виникають через 486. Підтримка процесорів 386 була видалена з ядра ще в 2012 році.

Цікаво, що в жовтні 2022 року Лінус Торвальдс вже публікував таку пропозицію, але вона не отримала підтримки спільноти.

У робочих системах з процесорами 486 актуальні ядра Linux практично не використовуються. Сучасні дистрибутиви Linux давно припинили підтримку 32-розрядних систем x86 або перейшли на використання при складанні опції X86_PAE, яка потребує підтримки CX8.

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