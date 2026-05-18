Китайські генератори відео обійшли американські аналоги — завдяки TikTok і Douyin

Китайські розробники відеогенераторів залишили американських конкурентів позаду — і головна причина проста: у них є те, чого в інших немає. Доступ до колосальних бібліотек коротких відео.

За даними Financial Times, моделі Kling AI від Kuaishou, Seedance 2.0 і HappyHorse 1.0 від ByteDance посіли найвищі місця в користувацьких рейтингах платформи LMArena. Опитані виданням експерти з ШІ та контент-індустрії підтверджують: китайські інструменти генерують більш якісне відео і точніше виконують запити — зокрема, коректно відпрацьовують різкі зміни ракурсів, швидкий рух камери, не спотворюють обличчя та освітлення.

Ключова конкурентна перевага — дані. ByteDance і Kuaishou є власниками TikTok і Douyin — двох найбільших у світі платформ коротких відео. Це дало їм доступ до обсягів тренувального матеріалу, якого більшість американських компаній просто не має.

Єдиним реальним конкурентом китайських моделей експерти називають Veo 3 від Google — компанія може спиратися на бібліотеку YouTube. Проте Google встановлює суворіші обмеження для користувачів, що стримує поширення інструменту.

Kuaishou запустила першу версію Kling AI ще в червні 2024 року, а в березні 2026-го відкрила всім доступ до Kling 3.0. У травні з’явилася інформація про плани виділити Kling AI в окрему компанію з оцінкою в 20 мільярдів доларів.

ByteDance представила Seedance 2.0 у лютому 2026-го. Модель одразу підтримувала генерацію діалогів вісьмома мовами, включно з українською та російською, хоча спочатку була доступна лише для китайських користувачів. Популярність прийшла миттєво — і разом з нею проблеми: Disney зажадала обмежити створення роликів із персонажами Marvel і «Зоряних воєн». ByteDance пообіцяла посилити фільтри безпеки.

