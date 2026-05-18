Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

Сукупна річна виручка 34 провідних стартапів, які працюють в сфері штучного інтелекту, наближається до $80 млрд — за останні шість місяців показник зріс на 112%. Однак розподіл цих грошей далеко не рівномірний: Anthropic і OpenAI разом контролюють 89% доходів, згідно з аналізом The Information.

При цьому реальні цифри дещо скромніші, ніж здається на перший погляд: Anthropic ділиться доходами з Amazon і Google, а OpenAI зобов’язана віддавати 20% Microsoft аж до 2030 року.

Примітно, що нещодавно Anthropic обігнала OpenAI за виручкою — здебільшого завдяки своїм інструментам для генерації коду.

Серед інших гравців ринку теж є помітний прогрес: Perplexity, ElevenLabs і Cognition кожна перетнули позначку в $500 млн. Проте навіть на тлі стрімкого зростання доходів витрати двох лідерів залишаються величезними — Anthropic і OpenAI разом спалюють понад $30 млрд на рік, переважно на навчання моделей.

Для венчурних інвесторів, зокрема Sequoia, ці дані підтверджують головну тезу: основна цінність у сфері ШІ зосереджена у розробниках LLM, а не в компаніях, що будують прикладні застосунки на їхній базі.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30.

