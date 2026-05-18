logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/05/2026 16:56

Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

Андрій Савчук

Автор новин

Сукупна річна виручка 34 провідних стартапів, які працюють в сфері штучного інтелекту, наближається до $80 млрд — за останні шість місяців показник зріс на 112%. Однак розподіл цих грошей далеко не рівномірний: Anthropic і OpenAI разом контролюють 89% доходів, згідно з аналізом The Information.

При цьому реальні цифри дещо скромніші, ніж здається на перший погляд: Anthropic ділиться доходами з Amazon і Google, а OpenAI зобов’язана віддавати 20% Microsoft аж до 2030 року.

Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

Примітно, що нещодавно Anthropic обігнала OpenAI за виручкою — здебільшого завдяки своїм інструментам для генерації коду.

Серед інших гравців ринку теж є помітний прогрес: Perplexity, ElevenLabs і Cognition кожна перетнули позначку в $500 млн. Проте навіть на тлі стрімкого зростання доходів витрати двох лідерів залишаються величезними — Anthropic і OpenAI разом спалюють понад $30 млрд на рік, переважно на навчання моделей.

Для венчурних інвесторів, зокрема Sequoia, ці дані підтверджують головну тезу: основна цінність у сфері ШІ зосереджена у розробниках LLM, а не в компаніях, що будують прикладні застосунки на їхній базі.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

Найбільш обговорювані статті

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відеоЗірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
Meta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в InstagramMeta запускає Instants — миттєвий обмін фотографіями в Instagram
Новий тренд: кожна восьма IT-вакансія в Україні згадує штучний інтелектНовий тренд: у кожній восьмій IT-вакансії в Україні згадується штучний інтелект
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років томуClaude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератакиЕксперти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформиВашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи
$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцяхНоутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях
Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитівGoogle: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Топ текстів
Новини - 3 дні назад
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 3 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 6 днів назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 4 дні назад
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
Новини - 1 тиждень назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 4 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 4 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Новини

Штучний інтелект приносить $80 млрд — але майже все забирають Anthropic і OpenAI

 18.05.2026 16:56

Китайські генератори відео обійшли американські аналоги — завдяки TikTok і Douyin

 18.05.2026 16:06

Розробка без бюджетних обмежень: троє людей і сто агентів Codex проти 70 сеньйорів

 18.05.2026 15:19

ChatGPT замість лікаря: чому мільйони людей запитують медичні поради у чат-ботів

 18.05.2026 14:17

Google почне карати сайти за маніпуляції зі штучним інтелектом

 18.05.2026 12:25

Microsoft забирає у розробників Claude Code — і змушує повернутись на власний Copilot

 18.05.2026 10:10

Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності

 18.05.2026 08:49

Нова затребувана IT-професія: хто такі forward-deployed engineers і чому Google їх шукає

 15.05.2026 17:00

Grok Build: Ілон Маск представив власного конкурента Claude Code

 15.05.2026 16:15

Американці готові жити біля АЕС, але не поруч із дата-центром — опитування Gallup

 15.05.2026 15:25
Топ текстів тижня
1.
Епоха безкоштовних 15 ГБ на Google Диск добігає кінця
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому
4.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
5.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
6.
Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності
7.
Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки
8.
Ваш ноутбук працює, поки ви в кафе: Codex тепер можна керувати з мобільного додатку ChatGPT
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: