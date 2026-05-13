Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

Голлівудські актори перейшли від слів до дій у боротьбі з неконтрольованим використанням штучного інтелекту в створенні відео. Як відомо, LLM-моделі легко привласнюють чужі письмові твори, голос і навіть зовнішність людини — для навчання або для створення контенту, який виглядає автентично. Щоб це зупинити, група акторів пропонує новий ліцензійний стандарт RSL-MEDIA, пише The Register.

Що таке RSL Media і як це працює

Співзасновницею некомерційної організації RSL Media, яка пропонує механізм отримання згоди для використання ШІ творчих робіт, імені, зображення та образу людини, стала відома британська акторка Кейт Бланшетт.

Очолювана нею організація розширює специфікацію Really Simple Licensing (RSL), розроблену RSL Internet Collective, за допомогою проєкту RSL Media Human Consent Standard (RSL-MEDIA) 1.0. Новий стандарт охоплює творчі роботи, а також імена людей, їхній образ, голос та інші атрибути особистості.

RSL Media дозволяє людям визначати, як їхня особистість і творчі роботи можуть використовуватися ШІ-системами: може надаватись повний дозвіл або дозвіл на певних умовах. Також може діяти повна заборона на використання.

Крім того, RSL Media вирішує проблему, яку створюють складні системи прав. Це може бути, наприклад, заборона на використання обличчя зірки у відвертих діпфейках.

Охоплення стандарту широке: пісні, фільми, книги, сценарії, мистецтво, фотографія та інші творчі роботи. Також під регулювання можуть підпадати ім’я, зображення, голос, рухи та інші унікальні атрибути; для персонажів — захищені вигадані герої, включно з іменами, голосами та характерними рисами; для брендів — логотипи, торгові марки, дизайн одягу та інші ідентифікатори.

Хто підтримує новий стандарт

Вже зараз актори та музиканти можуть зареєструватися та зарезервувати ідентифікатор, який слугуватиме ключем до структурованих даних у публічному реєстрі RSL Media — його запуск запланований на наступний місяць. Реєстр дозволить людям верифікувати особистість, встановлювати дозволи щодо використання своїх робіт та обличчя, кодувати ці дозволи у машиночитаному форматі.

Серед зірок, які вже підтримали новий стандарт, помічені: Хав’єр Бардем, Джордж Клуні, Віола Девіс, Том Генкс, Гелен Міррен, Стівен Содерберг, Крістен Стюарт, Меріл Стріп та Емма Томпсон.

Емма Томпсон висловилася різко: «Зрозуміло, що митці та культурні діячі неминуче будуть використовуватись штучним інтелектом. Але зараз він просто обкрадає всіх нас. Це термінова та важлива ініціатива. І це цілком реалізовано — тож зробімо це без зволікань».

Нагадаємо, минулого року розробка українського стартапу Respeecher викликала цілий скандал у Голлівуді.

