Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

Співробітників компанії Amazon викрили у завищенні споживання токенів обробки даних в LLM для досягнення внутрішніх цільових показників. Раніше аналогічна поведінка деяких працівників була помічена в Meta та Microsoft, повідомляє Tom’s Hardware.

Компанія встановила цілі, які вимагають, щоб понад 80% її розробників щотижня використовувати інструменти штучного інтелекту. Результати виконання наказу відстежується у внутрішніх рейтингах, які формуються за кількістю використання токенів.

Деякі співробітники анонімно зізнались журналістам, що вони використовували MeshClaw, внутрішню агентську платформу, яка може ініціювати розгортання коду, сортувати електронні листи та взаємодіяти зі Slack для максимізації кількості своїх токенів.

Хоча в Amazon заявили, що статистика використання токенів не враховується в оцінці ефективності, кілька співробітників сказали, що, на їхню думку, менеджери все одно відстежують ці дані.

Практика завищеного використання токенів, яка отримала назву «токенмаксінг», стала настільки поширеною, що в Meta навіть створили власний рейтинг лідерів — «дошку пошани».

Керівник іншої компанії — Nvidia — Дженсен Хуанг нещодавно заявив, що програмісти, які працюють з інструментами на базі штучного інтелекту, недостатньо витрачають на токени для обчислень. За його словами, топовий розробник, який заробляє $500 000 на рік, має витрачати $250 000 на обчислювальні потужності (токени для LLM).

