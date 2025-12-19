logo

Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

Дмитро Сімагін

Журналіст

Північнокорейського самозванця, який віддалено працював системним адміністратором в американському Amazon, викрили після того, як затримка введення клавіш викликала підозри у фахівців з кібербезпеки цієї компанії, повідомляє Tom’s Hardware. 

Зазвичай комп’ютер віддаленого працівника, який працює в США, надсилає дані про натискання клавіш протягом десятків мілісекунд. Затримка клавіатури підозрілої особи становила більше 110 мілісекунд. 

Головний спеціаліст з безпеки Amazon Стівен Шмідт стверджує, що з квітня 2024 року компанія запобігла понад 1800 спробам північнокорейців влаштуватись на роботу. За його словами, все більше громадян КНДР прагнуть проникнути в Amazon. Лише за квартал кількість таких спроб зросла на 27%. 

Успіх у викритті фейкових працівників майже повністю можна пояснити тим фактом, що компанія активно шукає в своїх рядах самозванців з КНДР. «Якби ми не шукали працівників з Північної Кореї, — сказав Шмідт, — ми б їх не знайшли».

Нагадаємо, що кілька місяців тому жительку Аризони, яка облаштувала у себе вдома ферму з 90 ноутбуків, допомагаючи північнокорейським ІТ-спеціалістам видавати себе за віддалених працівників із США, засудили до 8,5 років позбавлення волі. Натомість, в Україні подібний бізнес з «оренди ноутбуків» не тільки не вважається протизаконним, але й демонструє зростання. Крім того, за даними Upwork, в нашій країні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР.

