Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Партнер видання

Компанія Amazon працює над новим проектом під кодовою назвою Kiro — інструментом на базі штучного інтелекту, який має прискорити та спростити процес написання коду. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на внутрішній документ AWS.

За задумом, Kiro буде веб-сервісом і ПК-програмою, яка використовує ШІ-агентів для аналізу запитів користувачів та даних, генеруючи код практично в реальному часі.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Інструмент підтримує текстові команди, візуальні діаграми та інші типи даних, а також інтегрується з внутрішніми та сторонніми агентами штучного інтелекту. Kiro зможе автоматично створювати технічні документи, виявляти потенційні помилки та пропонувати оптимізацію коду, що в підсумку значно підвищить продуктивність розробників.

На відміну від інших інструментів для кодування, Kiro максимально зменшить час на генерацію та роботу з кодом. Хоча у Amazon вже є власний асистент для генерації коду Amazon Q Developer, новий Kiro, ймовірно, стане більш універсальним рішенням. За даними документа AWS, реліз Kiro планується на кінець червня, але дата може змінитись.

Нагадаємо, що генеральний директор Microsoft Сатья Наделла нещодавно заявив, що до 30% коду в репозиторіях його компанії написано програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.