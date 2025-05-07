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Новини 07/05/2025

Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Amazon працює над новим проектом під кодовою назвою Kiro — інструментом на базі штучного інтелекту, який має прискорити та спростити процес написання коду. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на внутрішній документ AWS. 

За задумом, Kiro буде веб-сервісом і ПК-програмою, яка використовує ШІ-агентів для аналізу запитів користувачів та даних, генеруючи код практично в реальному часі.

Інструмент підтримує текстові команди, візуальні діаграми та інші типи даних, а також інтегрується з внутрішніми та сторонніми агентами штучного інтелекту. Kiro зможе автоматично створювати технічні документи, виявляти потенційні помилки та пропонувати оптимізацію коду, що в підсумку значно підвищить продуктивність розробників.

На відміну від інших інструментів для кодування, Kiro максимально зменшить час на генерацію та роботу з кодом. Хоча у Amazon вже є власний асистент для генерації коду Amazon Q Developer, новий Kiro, ймовірно, стане більш універсальним рішенням. За даними документа AWS, реліз Kiro планується на кінець червня, але дата може змінитись.

Нагадаємо, що генеральний директор Microsoft Сатья Наделла нещодавно заявив, що до 30% коду в репозиторіях його компанії написано програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту. 

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